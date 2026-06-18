Teismas: „Olympic Casino“ neužtikrino atsakingo lošimo Stepukonio atžvilgiu

Regionų administracinis teismas birželio 18 dieną atmetė „Olympic Casino Group Baltijos“ skundą dėl Lošimų priežiūros tarnybos praėjusių metų vasario sprendimo bei žalos atlyginimo. Šis sprendimas dar gali būti skundžiamas.
Byla buvo nagrinėjama uždarame posėdyje.
„Teismas pripažino pagrįsta Lošimų priežiūros tarnybos (...) išvadą, kad bendrovė nuotolinių lošimų platformoje nuo 2017 metų gruodžio iki 2021 metų spalio neužtikrino socialiai atsakingo lošimo principų įgyvendinimo Šarūno Stepukonio atžvilgiu“, – pranešė teismas.
Anot jo, pagrįsta ir tarnybos išvada, kad bendrovė nuo 2021 metų vasario iki spalio nesivadovavo savo Atsakingo lošimo politika, netaikė priemonių lošėjui, turėjusiam lošimo problemų.
BNS skelbė, kad Š. Stepukonis įtariamas iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 mln. eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose.
Regionų administracinis teismas nagrinėja ir kitą „Olympic Casino Group Baltija“ skundą dėl tarnybos jai skirtos beveik 8,4 mln. eurų baudos dėl Š. Stepukonio lošimų 2016–2021 metais.
Bendrovės prašymu bylos medžiaga pripažinta nevieša ir byla nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose.
Kaip anksčiau rašė BNS, tarnybos teigimu, bauda įmonei skirta už pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei Azartinių lošimų įstatymų pažeidimais. Iš viso nustatyti penki pažeidimai.
Lošimų priežiūros tarnybos duomenimis, Š. Stepukonis Lietuvos bendrovėje lošė nuo 2016 metų gruodžio iki 2021 metų birželio – nuo kada lošimų bendrovės Lietuvoje nebegali skirti savo klientams paskatinimų, kuriuos šie vėliau praloštų. Prieš įsigaliojant šiam sugriežtinimui Š. Stepukonio virtualūs lošimai iš Lietuvos buvo perkelti į Estiją, kur ir toliau buvo leidžiama skatinti lošėjus, taip išvengiant Lietuvos reguliuotojo priežiūros.
Tarnybos vertinimu, per tą laiką Š. Stepukonis padarė žalos už 6,4 mln. eurų.
BNS skelbė, kad Š. Stepukonis įtariamas iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 mln. eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose.
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