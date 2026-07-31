Teismas panaikino „Tete-a-tete“ kazino ir Lošimų priežiūros tarnybos taikos sutartį

Penktadienį LVAT pranešė konstatavęs, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino, ar taikos sutartis nepažeidžia byloje dalyvavusio trečiojo suinteresuoto asmens teisių, todėl klausimas dėl jos patvirtinimo turi būti nagrinėjamas iš naujo.
Skelbiama, kad byla kilo „Tete-a-tete“ kazino apskundus LPT įsakymą, kuriuo bendrovei buvo skirta 15 tūkst. eurų bauda.
Įsakymas buvo priimtas LPT atlikus patikrinimą pagal byloje dalyvavusio trečiojo suinteresuoto fizinio asmens – lošėjo – skundą, susijusį su bendrovės sprendimu nutraukti su juo sudarytą nuotolinio lošimo sutartį.
Kaip pranešė LVAT, bendrovė šį sprendimą grindė „Tete-a-tete“ kazino nuotolinio lošimo reglamentu, reglamentuojančiu, be kita ko, saugaus nuotolinio lošimo organizavimo klausimus, lošėjo pareigas pastebėjus galimas sistemos spragas ir bendrovės teises tokių pareigų nesilaikymo atveju.
Vėliau ginčo šalys sudarė taikos sutartį, pagal kurią LPT sutiko panaikinti savo priimtą įsakymą, o pirmosios instancijos teismas šią sutartį patvirtino ir bylą nutraukė.
LVAT pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymas suteikia ginčo šalims teisę bylą baigti taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje, tačiau ši teisė nėra absoliuti. Teismas gali patvirtinti taikos sutartį tik įsitikinęs, kad ji neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių bei atitinka byloje pareikštų reikalavimų pobūdį.
Teisėjų kolegija pabrėžė, kad kai administracinėje byloje dalyvauja trečiasis suinteresuotas asmuo, teismas privalo aktyviai išsiaiškinti, ar taikos sutartis neturės įtakos jo teisėms ar teisėtiems interesams. Esant poreikiui, šiam tikslui turi būti naudojamos visos administraciniame procese numatytos faktinių aplinkybių nustatymo priemonės, įskaitant trečiojo suinteresuoto asmens paaiškinimus.
Nagrinėjamu atveju LVAT nustatė, kad pirmosios instancijos teismas neįvykdė šios pareigos ir neįvertino, ar taikos sutartimi nėra pažeidžiamos byloje dalyvavusio trečiojo suinteresuoto fizinio asmens teisės. Dėl to, LVAT teigimu, nutartis, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis ir nutraukta byla, negalėjo būti laikoma teisėta ir pagrįsta.
Atsižvelgęs į tai, LVAT trečiojo suinteresuoto asmens atskirąjį skundą tenkino iš dalies, panaikino Regionų administracinio teismo nutartį ir klausimą dėl taikos sutarties patvirtinimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
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