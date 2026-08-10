Teisme – 6,7 mln. eurų grupinis ieškinys dėl duomenų vagystės

Portalo publikacijoje nurodoma, kad prie advokatų kontoros „HUB Legal“ inicijuoto skundo prisijungė daugiau negu 1,3 tūkst. žmonių, galimai nukentėjusių nuo istorijoje apie RC duomenų vagystę.
Grupiniu ieškiniu reikalaujama atlyginti neturtinę žalą gyventojams, kurių duomenys buvo pavogti. Kiekvienas iš nukentėjusiųjų siekia prisiteisti iš valstybės po 5 tūkst. eurų, tad šiuo metu bendra suma sudarytų apie 6,7 mln. eurų.
Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą, per kurį iš RC galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 0,5 mln.
Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Kaip Eltai nurodė Generalinė prokuratūra, šiuo metu su RC duomenų vagyste susijusiame ikiteisminiame tyrime atliekami visi būtini proceso veiksmai, tarp jų – liudytojų apklausos, aktualių dokumentų ir kitų duomenų gavimas, analizė, objektų apžiūros.
Anot prokuratūros, tyrimo duomenų apimtis yra išskirtinai didelė, jų vertinimas reikalauja specialiųjų žinių bei laiko.
Skelbta, kad duomenys galėjo nutekėti per Migracijos departamento darbuotojų paskyras, pirmi vagystės atvejai fiksuoti dar sausio mėnesį, o viešai apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.
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