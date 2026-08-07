Teismui atmetus „Energesman“ skundą VAATC nutraukė gamyklos operavimo sutartį

Vilniaus apygardos teismas penktadienį atmetė „Energesman“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – įmonė prašė sustabdyti VAATC sprendimą vienašališkai nutraukti gamyklos operavimo sutartį.
Anot teismo, toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ekstremalią situaciją, susijusią su Vilniaus regione kilusia atliekų rūšiavimo krize ir į viešąjį interesą.
„Pritaikius ieškovės „Energesman“ prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudus atsakovei atlikti su sutarties nutraukimu susijusius veiksmus, neapibrėžtam laikotarpiui šalys būtų įpareigojamos tęsti teisinius santykius, (...) kurie (...) pasiekė kritinį ir didelę grėsmę visuomenei keliantį laipsnį, galimai būtų pažeistas viešasis interesas dėl atliekų tvarkymo krizės suvaldymo ir operatyvaus kilusių problemų išsprendimo, kuriam šiuo atveju teiktinas prioritetas prieš privataus subjekto turtinį interesą“, – rašoma teismo nutartyje, kurią dar galima skųsti.
„Energesman“ teismui teigė, kad VAATC dar nenutraukus sutarties perėmė MBA gamyklą ir neįsileido „Energesman“ darbuotojų, todėl įmonė neturėjo net teorinių galimybių ištaisyti sutarties pažeidimų.
Tuo metu VAATC aiškino, kad „Energesman“ nesiėmė veiksmų pažeidimams ištaisyti, nors dalis jų galėjo būti taisoma įmonei naudojant MBA gamyklą, be to, įmonė nebendradarbiavo su VAATC. Centras pabrėžė, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeistų viešąjį interesą užtikrinti nepertraukiamą atliekų tvarkymo paslaugą Vilniaus regione.
Teismas pažymėjo, kad VAATC veiksmai, susiję su gamyklos perėmimu ir kitų tiekėjų pasitelkimu tvarkyti atliekas yra vertinami ne kaip sutarties nutraukimą patvirtinantys veiksmai, o kaip priemonės, siekiant suvaldyti susiklosčiusią ypatingai sunkią ir ekstremalią situaciją, susijusią su atliekų tvarkymu Vilniaus regione.
VAATC teigia, kad po teismo sprendimo oficialiai Vilniaus MBA gamyklą susigrąžins rugpjūčio 9 dieną. Centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad tuomet VAATC pats galės prisiimti atsakomybę už teritorijos sutvarkymą, gamyklos veiklos stabilizavimą ir atliekų tvarkymą Vilniaus regione.
„Pradėję darbus MBA teritorijoje netrukome įsitikinti, kad padėtis čia dar prastesnė nei atrodė: užversti biotuneliai, apgadinta ir neprižiūrėta nuotekų ir priešgaisrinė infrastruktūra, pavojingos būklės elektros instaliacija“, – pranešime teigė M. Švaikauskas.
VAATC toliau įgyvendins patvirtintą veiksmų planą – artimiausi darbai apims teritorijoje susikaupusių atliekų tvarkymą, įrangos ir infrastruktūros būklės vertinimą, rūšiavimo procesų stabilizavimą bei saugaus gamyklos veikimo užtikrinimą.
Savo ruožtu „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys sako, kad skųs teismo sprendimą.
„Teismas užsiėmė labai įdomią poziciją, kad prisidengia po Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir vadovo sprendimais, kurie yra iš esmės VAATC akcininko (savivaldybės – BNS) sprendimai (...). Dabar visiškai ignoruoja civilinius ir sutartinius santykius bei pasinaudoja visišku neapibrėžtumu, nes lokalios ekstremalios situacijos apibrėžimas yra visiškai neaiškus“, – BNS sakė A. Blazgys.
Anot jo, kitą savaitę bendrovė ketina teikti ieškinį teismui dėl VAATC sprendimo nutraukti sutartį teisėtumo.
„Mūsų vertinimu, VAATC nenurodė reikšmingų priežasčių, dėl kurių galėtų vienašališkai nutraukti sutartį, todėl laikome, kad eksploatavimo sutartis yra galiojanti. Galutinį sprendimą šiuo klausimu priims teismas“, – pranešime sakė įmonės advokatas Paulius Miliauskas.
Kaip rašė BNS, VAATC liepos 10 dieną pranešė nutraukiantis sutartį su „Energesman“ – pastaroji dėl to kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, tačiau šis liepą pirmą kartą atmetė jos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vienašališką sutarties nutraukimą.
Teismas tuomet sprendė, kad sutartis dar nebuvo nutraukta, nes „Energesman“ suteikta 20 darbo dienų galimiems pažeidimams ištaisyti. Šis terminas baigėsi rugpjūčio 7 dieną.
(be temos)
(be temos)
(be temos)