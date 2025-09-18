„Teltonikai“ atidarius keturias gamyklas – prezidento ir bendrovės optimizmas

„Viskas stojo į savo vietas. Ir turbūt geriausias įrodymas tai, kad A. Paukštys padėkojo ekonomikos ir inovacijų ministrui už tai, kad jis įdeda asmenines pastangas tam, kad procesas – žemės paskirties keitimas ir kitos biurokratinės vingrybės – judėtų greičiau. Kaip ir padėkojo energetikos ministrui, kad elektros įvado ir kiti elektros instaliacijos darbai taip pat aplenkė planą“, – gamyklų atidarymo renginyje ketvirtadienį Liepkalnyje žurnalistams teigė G. Nausėda.
„Reiškia, išvadas padarėme tinkamas“, – pridūrė prezidentas.
Apie stabdomas „Teltonika High-Tech Hill“ gamyklų parko statybas „Teltonika IoT Group“ įkūrėjas Arvydas Paukštys pranešė pernai lapkritį, jam susidūrus su biurokratinėmis kliūtimis gaunant gamybai būtiną elektros galią bei institucijoms nesugebant pakeisti puslaidininkių gamyklos sklypo paskirties į pramoninę.
Dabar A. Paukštys tvirtina, kad lapkritį įmonė pradės statyti likusią technologijų parko dalį – puslaidininkių, galios modulių surinkimo, elektronikos komponentų gamyklas, dirbtinio intelekto duomenų centrą.
Tačiau tam turi būti pakeista statybai skirto žemės sklypo paskirtis – tai Ekonomikos ir inovacijų ministerija žada padaryti spalį.
„Tai yra paskutinė stadija, kur jau visos procedūros praeitos, liko formalumai, ir spalio ar lapkričio mėnesį aš galėsiu pradėti statyti tas gamyklas. Aš jas projektuoju, tai projektai yra, kai tik bus galimybė, ir statysime“, – žurnalistams sakė A. Paukštys.
Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas renginyje žiniasklaidai sakė, kad visas parkui reikalingas 74 megavatų (MW) elektros tiekimas bus užtikrintas 2026 metų pabaigoje.
Naujos gamyklos mažins priklausomybę nuo komponentų importo
Pasak G. Nausėdos, naujos „Teltonikos“ gamyklos stiprins Lietuvos konkurencingumą leis sumažinti priklausomybę nuo komponentų importo iš trečiųjų šalių.
„Man tai daugiau nei verslo projektas, tai investicija į Lietuvos technologinę nepriklausomybę ir ekonominį saugumą. Kartu tai liudijimas, kaip toli kaip valstybė nužengėme“, – gamyklų atidarymo metu ketvirtadienį kalbėjo G. Nausėda.
„Galbūt ne viskas dar čia iki galo įrengta, tačiau jau šiandien matau, kad aukštos kvalifikacijos chemikai, fizikai, kitų mokslų atstovai, magistrai, doktorantai turės progą dirbti ir atiduoti savo gabumus čia, o ne kažkur tai pakelti sparnus už jūrų marių“, – vėliau žurnalistams sakė G. Nausėda.
Atverdama naujas gamyklas „Teltonika“ baigia pirmąjį „Teltonika High-Tech Hill“ aukštųjų technologijų parko plėtros etapą – šioje teritorijoje Vilniaus pašonėje iš viso veiks 10 gamyklų.
„Šie objektai reiškia (...) gamybos pajėgumus, leisiančius Lietuvai tapti viena svarbiausių elektronikos gamybos centrų šioje Europoje. Bandome sukurti vertikaliai integruotą, savarankišką, visą gamybos grandinę. Nuo prototipo iki serijinio produkto pagaminimo“, – renginyje sakė laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
Gamyklose bus gaminamos spausdintinio montažo plokštės, plastiko ir mechanikos komponentai bei elektronikos detalės, o vienoje jų elektronikos komponentai bus surenkami.
„Mūsų tikslas – išsaugoti kompetencijas, žmones, kurie geba Europoje, Lietuvoje kurti tokias technologijas. Viską perkėlus į Aziją liktume lengvai nugalimi“, – renginyje sakė A. Paukštys.
Komponentai jau gaminami
Anot A. Paukščio, nors ir ne visu pajėgumu, keturios gamyklos ketvirtadienį jau pradėjo gaminti pirmuosius komponentus.
„Elektra vedama ir šiai dienai mes turime 9 megavatus iš reikalingų 24-ių. Bet gamyklos pradėjo veikti. Po metų maždaug, kai jau bus pakankamai tos galios, jos veiks visu pajėgumu“, – teigė A. Paukštys.
Verslininkas tikino, kad naujieji pajėgumai leis „Teltonikai“ padidinti gamybos apimtis nuo 10 mln. iki 30 mln. vienetų kasmet.
„Iš Kinijos atimsim duoną. (...) šiek tiek gaminsime gal brangesnę produkciją, bet tai nesumažins mūsų konkurencingumo dėl informacijos saugumo. Ypač gynybos, medicinos, automotive sektoriams tikrai reikalinga bus mūsų pagalba. Ir manau, pakankamai turėsim užsakymų čia, kad veiktume pilnu pajėgumu“, – vėliau žurnalistams sakė A. Paukštys.
Anot jo, daiktų internetui reikalingi komponentai – lustai, kuriems reikalingas dirbtinis intelektas, todėl šalia iškils dirbtinio intelekto gamykla.
„Galbūt 100 procentų visko čia negalim pagaminti Lietuvoje, bet tai yra kritiniai komponentai bus gaminami pas mus dėl greičio, dėl saugumo ir patikimumo“, – kalbėjo A. Paukštys.
Be 10 gamyklų, iki 2030-ųjų 55 hektarų ploto „Teltonika High-Tech Hill“ parke taip pat veiks tyrimų ir plėtros centras, dirbtinio intelekto duomenų centras.
Pasak A. Paukščio, naujoms gamykloms jau rasta apie trečdalį darbuotojų, jos sukurs 1370 naujų darbo vietų.
Anot A. Paukščio, įgyvendinus visą technologijų parką „Teltonika“ kasmet pagamins apie 100 mln. vienetų elektronikos gaminių bei sukurtsapie 3 proc. Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP).
Iki ketvirtadienio parke veikė dvi gamyklos.
