„Teltonikos“ grupės vadovas: šiemet sulaukėme ne vieno grasinimo susprogdinti gamyklas

„Iš tikrųjų pastaruoju metu, šių metų bėgyje, buvo gauta nemažai grasinančių laiškų, kad užminuota viena ar kita gamykla. Mes reagavome, rūpinomės darbuotojais“, – trečiadienį žurnalistams Kuprioniškių transformatorių pastotės Liepkalnyje atidaryme sakė M. Derenčius.
„Tą dieną, kai buvo parašytas laiškas, kad vieną ar kitą valandą įvyks viena ar kita ataka, mes paleidome visus dirbti iš namų“, – tikino „Teltonikos“ grupės vadovas.
M. Derenčiaus teigimu, bendrovė savo objektų apsaugai naudoja vaizdo stebėjimo kameras ir fizinę apsaugą, tačiau platesniems saugumo iššūkiams spręsti reikalingas didesnis valstybės įsitraukimas.
„Matome, kad grėsmė vis didėja, ir norėtųsi, kad valstybė vis dėlto apsiimtų tuo klausimu, nes mes patys to tikrai neišspręsime. Kiek nuo mūsų priklauso – esame apsistatę tiek kameromis, tiek apsauga, ir tik tiek mes galime padaryti šiai dienai. Visa kita priklauso nuo valstybės“, – tęsė jis.
Atidaryta Kuprioniškių transformatorių pastotė
Trečiadienį Vilniuje atidaryta nauja Kuprioniškių transformatorių pastotė, kuri užtikrins elektros tiekimą „Teltonika High-Tech Hill“ technologijų parkui. Jis turėtų tapti vienu didžiausių elektros energijos vartotojų Lietuvoje.
Pavasarį pastatytos ir įveiklintos „Teltonikos“ gamyklos kol kas veikė mažiau nei puse savo planuotų pajėgumų, o užbaigus Kuprioniškų transformatorių pastotės pajungimą gamyklos galės veikti visu pajėgumu.
Pastotės projektas užbaigtas gerokai anksčiau, nei buvo numatyta pirminiuose planuose. Iš pradžių elektros tiekimą technologijų parkui planuota užtikrinti iki 2027 m. rugpjūčio pabaigos, tačiau infrastruktūra įrengta ir elektros tiekimas pradėtas jau šių metų rugsėjį.
Energetikos ministras Lukas Savickas teigė, kad projekto įgyvendinimas rodo, jog valstybės institucijoms ir verslui susitelkus strateginės investicijos gali būti įgyvendinamos gerokai greičiau.
„Man atrodo, kad tokiose situacijose reikia valdyti lūkestį, kad visų pirma valstybė taip turi dirbti visuomet, kai kalbame apie tempus. Tai įrodymas, kad susitelkę galime į procesus žiūrėti ne tik biurokratiškai, bet orientuotis į rezultatą, ir tada tokie dalykai yra įmanomi per tikrai trumpus terminus“, – atidaryme kalbėjo L. Savickas.
Anot jo, energetikos infrastruktūros prieinamumas yra viena pagrindinių sąlygų Lietuvoje plėstis aukštą pridėtinę vertę kuriančioms įmonėms.
„Šiandieninėje ekonomikoje energetika yra pagrindas. Jeigu norime, kad tokios įmonės, kuriančios aukštą pridėtinę vertę Lietuvoje, galėtų augti, kurtis ir plėstis, energetikos infrastruktūra turi būti kiek įmanoma greičiau pajungiama ir prieinama, terminų turi būti laikomasi“, – sakė ministras.
„EPSO-G“ vadovas: tinklų kabeliavimas didina atsparumą grėsmėms
Tuo metu energetikos įmonių grupės „EPSO-G“ vadovas Mindaugas Keizeris, kalbėdamas apie elektros infrastruktūros atsparumą dronams, audroms ir kitoms grėsmėms, atkreipė dėmesį į tinklų kabeliavimo svarbą.
Pasak jo, per audras didelę žalą elektros tinklams daro virstantys medžiai, o naujosios Kuprioniškių pastotės atveju daugelis tinklo elementų yra sukabeliuoti.
„Daugybė elementų yra sukabeliuota, miesto urbanizuotose teritorijose yra kabeliuojami tinklai. (…) ESO sprendžia savo kabeliavimo iššūkius, todėl dėliojami sprendimai tam, kad būtų galima užtikrinti patikimumą ir tai neturėtų labai reikšmingo poveikio tarifui. Nes ir žmonėms, ir verslui rūpi ir patikimumas, ir tarifas“, – teigė M. Keizeris.
Jo teigimu, „Litgrid“ taip pat tariasi su Vilniaus ir kitomis savivaldybėmis dėl galimybių tam tikromis sąlygomis miestuose esančias oro linijas pakeisti kabelinėmis.
Kaip skelbė ELTA, „Teltonika High-Tech Hill“ parke Liepkalnyje iš viso planuojama pastatyti 12 objektų. Anksčiau skelbta, kad visas technologijų parkas turėtų pradėti veikti iki 2029 metų.
2024 m. pabaigoje „Teltonikos“ grupės įkūrėjas Arvydas Paukštys buvo paskelbęs apie planus stabdyti 3,5 mlrd. eurų vertės technologijų parko statybas dėl kilusių biurokratinių kliūčių.
Vėliau, į procesą įsitraukus valstybės institucijoms, paskelbta, kad projektas bus tęsiamas.
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