Tik lapkričio 14–16 dienomis megadieniai grįžta į „Megą“!

Per MEGADIENIUS parduotuvėje „Jysk“ bus taikomos nuo 20 proc. iki 70 proc. siekiančios nuolaidos. „Rimi Hyper“ parduotuvė džiugins iki 50 proc. nuolaidomis ne maisto prekėms: žaislams, žaidimams, buitinei technikai ir elektronikai, drabužiams, avalynei, virtuvės reikmenims, vonios, namų tekstilei, proginei atributikai, dovanų pakavimo priemonėms ir kt. „Senukų“ parduotuvė pirkėjus pasitiks 30 proc. nuolaidomis žaislams ir „Lego“ rinkiniams, 40 proc. mažiau čia kainuos specialiai atrinkta šventinė atributika, namų kvapai, žvakės, laikrodžiai ir kitos dekoro prekės.
Mados mėgėjų „Megoje“ taip pat lauks gausybė patrauklių pasiūlymų. Iki 50 proc. nuolaidos bus taikomos tokiose parduotuvėse kaip „A&G“, „Cream Fashion“, „Danija“, „ESTE“, „Hummel“, „NS King“, „Rieker“, „Salamander“, „Žygio batai“ ir kt. Ypatingų pasiūlymų ir nuolaidų pažers ir „Aldo“, „Alpacos“, „Aprangos“, „Aprangos galerijos“, „Audimo“, „Bags & More“, „Betty Barclay“, „Chester“, „Crocs“, „CROPP“, „Deichmann“, „Denim Dream“, „Ecco“, „Jack & Jones“, „Mohito“, „Newmood“, „New Yorker“, „Persicco“, „Prime Concept Store“, „Reserved“, „Silver Fox“, „Sinsay“, „Sketchers“, „Sportland“, „Takko Fashion“, „Tommy Hilfiger“, „Triumph“, „United Colors Of Benetton“, „Vero Moda“ ir kt. parduotuvės.
MEGADIENIAI patiks ir tiems, kurie norėtų įsigyti juvelyrinių dirbinių, papuošalų ar aksesuarų. Lapkričio 14–16 d. pirkėjus džiugins iki 50 proc. siekiančios nuolaidos, kurias siūlys papuošalais prekiaujantys „Aukso stilius“, „Centesima“, „Fashion Zone“, „Tomas Gold“ ir kt. „Laikrodžių stilius“ taikys iki 60 proc. nuolaidas specialiai atrinktiems laikrodžiams. Ypatingų pasiūlymų pirkėjams parengė „Pandora“, „RIBAS Jewellery“, „Bellissimo“ ir „GIVEN“. Malonių staigmenų netrūks ir „Jahonts“, „Kamėja“, „Studio“ bei „Verona“ parduotuvėse – čia papuošalai kainuos 40–45 proc. mažiau nei įprastai.
Nepraleisti MEGADIENIŲ būtų pravartu ir tiems, kurie norėtų įsigyti kosmetikos ar parfumerijos. Ypatingų pasiūlymų čia pateiks „aromáma“, „Cascada“, „Drogas“, „Eurokos“, „Krispo“, „Kristiana“, „L‘occitane En Provence“, „Salon+“, „Uoga uoga“, „The Body Shop“, „Vitrina PRO“ ir kt. prekiautojai kosmetika bei parfumerija.
Norite pradžiuginti mažuosius? Per MEDAGIENIUS apsipirkti „Kidz One“ ir „Žaislų planetos“ parduotuvėse bus galima pigiau – antrai prekei čia bus taikomos 30 proc. nuolaidos. „XS žaislai“ savo pirkėjus džiugins 20 proc. nuolaidomis nenukainotoms prekėms. Stalo žaidimais prekiaujanti HOBBYSHOP taikys 22 proc. nuolaidą visam asortimentui.
Nuolaidų netrūks ir parduotuvėse, prekiaujančiose namų apyvokos ir interjero prekėmis. Ypatingų pasiūlymų ir nuolaidų parengė „Alan Deko“, „Carreblanc“, „C&D Style“, „Dormeo Home“, „Kurima“, „PRO7“ ir kt.
Iki 50 proc. mažiau kainuos atrinktos knygos „Pegaso“ knygyne, 34 proc. nuolaidomis pirkėjus pasitiks „Kika“, 30 proc. nuolaidas kanceliarinėms prekėms taikys „Charlot“. Nuolaidų savo pirkėjams parengė ir tokie elektronikos pardavėjai kaip „d.one“, „Krinona“, „Mobili prekyba“ ir kt.
Lapkričio 14–16 d. rengiami MEGADIENIAI – pats laikas įsigyti akinius. „Fielmann“ salone pirkėjai, sumanę įsigyti korekcinius akinius, dovanų gaus akinius nuo saulės, o štai įsigyjantieji akinius „Vision Express“ salone galės pasinaudoti iki 50 proc. siekiančiomis nuolaidomis akinių rėmeliams. Verta apsilankyti ir Optometrijos centre – čia akiniai nuo saulės kainuos iki 70 proc. mažiau, akinių rėmeliams bus taikomos iki 50 proc., kontaktiniams lęšiams – iki 25 proc., o skaitymo akiniams ar akiniams darbui bei akinių aksesuarams – iki 20 proc. siekiančios nuolaidos.
Nuolaidomis savo lankytojus džiugins ir maisto prekių bei gėrimų, specializuotų prekių parduotuvės, restoranai, kavinės, pramogų ir paslaugų vietos. Štai 20 proc. nuolaidas „Talutti Bakes ‘n‘ Shakes“ restoranas taikys picoms, „Formosa“ – pieninėms arbatoms su sūrio kremu, „Green Cafe“ – šventinei kavai, „Katpėdėlė“ – desertams. Kineziterapijos klinikoje „Bambino SPA“ visi haloterapijos seansai druskų kambaryje taip pat kainuos 20 proc. mažiau. Laisvalaikio pramogų centre „Jungle Monkeyz“ mini golfo žaidimui bus taikoma 30 proc. nuolaida, o maistui – 15 proc. Tokią pačią 15 proc. nuolaidą lankytojai ras ir edukaciniame pramogų centre „CurioCity“, skirtame šeimoms, auginančioms 1–13 m. vaikus.
MEGADIENIUOSE specialias kainas ras ir sporto bei pramogų mėgėjai. Sporto klubas GYM+ suteiks didesnes nei 40 proc. nuolaidas narystėms, o boulingo ir biliardo namai „Strike House“ siūlys 20 proc. nuolaidą boulingo ir biliardo žaidimams apsilankymo metu, įsigijus 100 Eur vertės dovanų kuponą.
MEGADIENIUOSE – ne tik nuolaidos prekėms ir paslaugoms, bet ir gausybė išskirtinių pramogų.
Lapkričio 14–16 d. prie „400g“ salelės bus galima paragauti egzotinių vaisių. Lapkričio 15–16 d. prie „Pankeros“ salelės lankytojai bus kviečiami degustuoti olandiškus sūrius, alyvuoges ir atrasti kitus naujus skonius, o antrame aukšte prie „Manami“ restorano „Jungle Monkeyz“ siūlys paragauti mini burgerių, picų ir išbandyti taiklumą mini golfo takelyje.
Lapkričio 15 d., šeštadienį, 16 val., kino centras CINAMON MEGA kvies į specialų režisieriaus Emilio Vėlyvio režisuotą dokumentinio filmo „BIX – beveik Nirvana“ seansą. Grupės nariai, tarp jų – ir grupės lyderis Saulius Urbonavičius-Samas, prieš seansą susitiks su žiūrovais, pasakos įdomias istorijas, nutikusias provincijos vaikinams, kuriems pasaulis atsivėrė naujomis galimybėmis, atsakys į klausimus, diskutuos. Tai – unikali proga ne tik išgirsti grupės istorijas, bet ir pajusti 9-ojo dešimtmečio roko energiją didžiajame ekrane!
Lapkričio 16 d., sekmadienį, centrinė „Megos“ aikštė virs įtraukiančių stalo žaidimų erdve – čia bus galima apžiūrėti leidyklos „Terra Publica“ atrinktus žaidimus visai šeimai, išsiaiškinti jų taisykles ir čia pat sužaisti pasirinktus. Lankytojai šioje erdvėje ras žaidimo „Auksinis protas“ naujienas, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti specialiai sukurtą stalo žaidimą „Čiurlionio iššūkis“, turės galimybę pažaisti tokius lietuvių autorių kurtus stalo žaidimus kaip „Pietinia kronikas“, „Močiučių Palanga“, „Fantizator“ ir kt. O štai judriųjų žaidimų mėgėjai savo taiklumą galės išbandyti ne tik mėtydami kamuolį į „krepšius“, bet ir ant stalo žaidimo „Krepšinio fanas“ lentos. Stalo žaidimų erdvė veiks nuo 11 iki 17 val.
Pramogos laukia ir mažiausių „Megos“ lankytojų. Lapkričio 15–16 d., 13 ir 16 val., prekybos centro erdvėse „CurioCity“ animatorius mažiesiems dalins balionus, o tėveliams – specialias nuolaidas vaikų gimtadieniams edukacinių pramogų centre „CurioCity“.
Išskirtinių nuolaidų, pasiūlymų ir staigmenų dienos „Megoje“ vyks lapkričio 14–16 d. Išsamų nuolaidų sąrašą ir specialius pasiūlymus galima rasti interneto svetainėje www.mega.lt.
Naujausi komentarai