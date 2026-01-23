Tinklo trikdžiai: daugiau nei 200 tūkst. klientų negalėjo paskambinti

– Kodėl buvo dingęs „Telia“ ryšys?
– Visų pirma noriu atsiprašyti mūsų klientų, kurie patyrė nepatogumų dėl tinklo avarijos. Priežastys buvo techninės ir organizacinės. Pirmadienį vykdėme iš anksto suplanuotus tinklo darbus, jie buvo ištestuoti ir neturėjo sukelti jokių sutrikimų. Tačiau keičiant įrangos konfigūraciją planiniai darbai nepavyko, todėl buvo pradėta standartinė procedūra – grąžinti ankstesnius nustatymus. Būtent tuo metu įvyko nenumatytas gedimas, paveikęs mobiliųjų paslaugų veikimą.
– Kiek klientų buvo paveikta?
– Ryšio sutrikimai palietė apie 200 tūkst. mobiliųjų paslaugų vartotojų ir maždaug 20 tūkst. fiksuoto ryšio klientų.
– Kodėl apskritai dingsta mobilusis ryšys ir per kiek laiko jis turi būti atstatomas?
– Kaip ir visos technologijos, ryšio sistemos kartais patiria sutrikimų. Dažniausia priežastis – techninės įrangos veikimo problemos. Pagal skirtingus įsipareigojimus ryšys turi būti atstatomas per 12, 48 ar 72 valandas, tačiau didelių avarijų atveju pirmiausia esame įsipareigoję klientams ir siekiame ryšį atkurti per minutes arba, blogiausiu atveju, per kelias valandas.
– Kiek dažnai sutrikimus sukelia fiziniai pažeidimai, o kiek – kiberninės problemos?
– Fizinių pažeidimų pasitaiko. Anksčiau dažnos buvo varinių kabelių vagystės, tačiau dėl intensyvios optinio tinklo plėtros jų beveik nebeliko. Kartais fiksuojami vandalizmo atvejai, tačiau didžioji dalis gedimų kyla dėl techninių darbų metu atsiradusių konfigūracijų netikslumų.
– Kiek klientų kreipėsi dėl sutrikimų?
– Tikslaus skambučių skaičiaus šiuo metu neturiu, tačiau iš tinklo duomenų matome, kad paveikta buvo iki 200 tūkst. klientų. Visa avarijos šalinimo procedūra truko apie valandą. Inžinieriai darbus pradėjo maždaug po dešimties minučių, todėl daliai klientų ryšys neveikė tik 10–15 minučių.
