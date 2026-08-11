 Trys „Rail Baltica“ rangovės siekia prisiteisti per 360 mln. eurų

Trys „Rail Baltica“ rangovės siekia prisiteisti per 360 mln. eurų

2026-08-11 11:21
ELTOS inf.

Trys bendrovės – „HISK“, „Tilsta“ bei „Rizzani de Eccher“ – dirbančios su europinės „Rail Baltica“ vėžės statybomis, pateikė keturis ieškinius už projektą atsakingai Lietuvos geležinkelių (LTG) grupės antrinei bendrovei „LTG Infra“, skelbia „Verslo žinios“. Ieškinių vertė, portalo duomenimis, viršija 360 mln. eurų.

<span>Trys „Rail Baltica“ rangovės siekia prisiteisti per 360 mln. eurų</span>
Trys „Rail Baltica“ rangovės siekia prisiteisti per 360 mln. eurų / T. Biliūno / BNS nuotr.

Ieškiniai pateikti dėl projekto dalių, kuriose šiemet darbai sustojo arba visai neprasidėjo.

Bendrovė „HISK“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti vieną iš jos rangos sutarčių negaliojančia nuo pat sudarymo momento. „Tilsta“ tuo metu reikalauja priteisti 753 tūkst. eurų siekiančią skolą ir įpareigoti „LTG Infra“ suderinti darbo projektą.

Italijos įmonė „Rizzani de Eccher“ savo ruožtu siekia, kad užsakovės sprendimas nutraukti 100 mln. eurų vertės sutartį būtų pripažintas neteisėtu. „LTG Infra“ sutartį dėl tilto per Nerį Jonavoje statybų su bendrove nutraukė birželio viduryje.

Bendrovės „HISK“ ir „LTG Infra“ buvo sukirtusios rankomis dėl sankasos statybų ruože Berčiūnai–Joniškėlis, sutarties vertė – 100,3 mln. eurų. Šiuo metu tarp įmonių, pasak „HISK“ atstovaujančio advokato Valento Mitrausko, vyksta derybos ir mediacija – užsakovė dar bando susitarti dėl galimo tolesnio darbo. Šio proceso terminas – lapkričio 4 d.

„Fegdos grupės“ įmonės, tarp kurių ir „Tilsta“, turi tris užsakymus „Rail Baltica“ projekte. Tiesa, rangovė į teismą kreipėsi dėl vieno – 123,5 mln. eurų vertės atkarpoje Kaunas (Palemonas)–Šveicarija, kurios antroje dalyje statybos dar nepradėtos. Sutartis pasirašyta pernai spalį.

„Tilsta“ reikalauja įpareigoti „LTG Infra“ patikrinti ir suderinti darbo projektą, o už kiekvieną pradelstą dieną – skirti po 600 eurų baudą.

„LTG Infra“ portalui nurodė šiuo metu vertinanti nurodytas pretenzijas ir konkrečios pozicijos apie teisinius ginčus nepateikė.

„Rail Baltica“ – didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto dvikelis geležinkelis, sujungsiantis Varšuvą, Kauną, Vilnių, Panevėžį, Rygą, Pernu ir Taliną. 

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