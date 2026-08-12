Turi klausimų ministrui dėl rangovų ieškinių „LTG Infrai“

„Aš paprašęs esu Susisiekimo ministerijos vadovo susitikti su manim kitą savaitę ir aptarti ir ne tik „Air Baltic“ temą, bet ir „Rail Baltica“ temą. Turime ten ir ieškinių, kaip jums yra žinoma, iš kai kurių rangovų „LTG Infrai“, – trečiadienį žurnalistams Karmėlavoje sakė Mindaugas Sinkevičius.
„Turime pakankamai platų spektrą temų, apie kurias reikia šnekėtis“, – pridūrė jis.
Portalas „Verslo žinios“ antradienį skelbė, kad įmonės HISK, „Tilsta“ ir Italijos „Rizzani de Eccher“ pateikė keturis ieškinius užsakovei, „Rail Baltica“ projektą įgyvendinančiai „LTG Infrai“.
Latvijos nacionalinei oro vežėjai „Air Baltic“ pranešus apie stabdomus tris žiemos sezono maršrutus iš Lietuvos, premjeras kartoja, kad svarbiausia, jog oro susisiekimo krypčių skaičius nemažėtų.
„Mes galvojame gal ne tiek apie akcijų pirkimą („Air Baltic“ – BNS) ar prisidėjimą prie šios oro bendrovės veikimo, mes kaip šalis suinteresuoti, kad skrydžių krypčių skaičius išliktų augantis arba bent jau nemažėjantis (...). Viską matome kompleksiškai ir kol kas kažkokių sprendimų nėra“, – teigė M. Sinkevičius.
Pasak premjero, Lietuva nėra gavusi naujo pasiūlymo įsigyti „Air Baltic“ akcijų, kaip anksčiau yra siūliusi Latvija.
„Pasiūlymo nesame iš Latvijos pusės nei sulaukę, nei klausimo sulaukę, bet gali būti, kad tas klausimas grįš į darbotvarkę artimiausiomis savaitėmis“, – teigė M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, „Air Baltic“ artėjantį žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos – į Tenerifę, taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino.
J. Taminskas liepos pabaigoje tikino, jog nėra duomenų, kad Latvijos įmonė mažintų skrydžių Lietuvoje ar visai trauktųsi iš šalies. Jis teigė, kad rengiamas planas, jei „Air Baltic“ mažintų skrydžių apimtis ar nuspręstų visai trauktis iš Lietuvos. Tuo pačiu J. Taminskas ragino nekelti panikos iš anksto ir „nekrūpčioti“.
Latvijos susisiekimo ministerija pernai Lietuvai ir Estijai oficialiai siūlė įsigyti dalį „Air Baltic“ akcijų.
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