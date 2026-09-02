Turto banko aukcionuose – pastatai už 10 mln. eurų

Aukcionuose numatomo siūlyti turto bendras plotas siekia apie 24 tūkst. kv. metrų, trečiadienį pranešė įstaiga.
„Šiemet matome itin aktyvų investuotojų susidomėjimą valstybės NT – sėkmingai įvyko daugiau nei pusė skelbiamų aukcionų, o konkurencija tarp dalyvių galutinę pardavimo kainą vidutiniškai pakelia apie 20 procentų“, – pranešime teigė banko Komercijos departamento direktorė Indrė Kajokienė.
„Tai leidžia prognozuoti, kad iki metų pabaigos aukcionuose parduoto turto vertė maždaug 30 proc. viršys metų pradžioje planuotus 27 mln. eurų“, – pridūrė ji.
Anot įstaigos, vienas didžiausių rudenį ketinamų pasiūlytų objektų – sostinės Šeškinėje, Buivydiškių gatvėje, esantis apie 1,2 tūkst. kv. metrų ploto administracinis pastatas su 0,6 ha žemės sklypu. Rugsėjo 21 dieną vyksiančiame aukcione turtą planuojama parduoti už 2,25 mln. eurų pradinę kainą.
„Objektas yra strategiškai patogioje vietoje šalia pagrindinių Vilniaus transporto arterijų. Šeškinė yra tarp centrinės miesto dalies ir sparčiai augančių šiaurinių Vilniaus teritorijų, todėl objektas gali būti įdomus ne tik ieškantiems administracinių patalpų, bet ir vertinantiems ilgalaikį sklypo vystymo potencialą“, – nurodė Turto bankas.
Tuo metu rugsėjo 14 dieną už 1,9 mln. eurų pradinę kainą ketinama parduoti Kaune, Šv. Gertrūdos gatvėje esantį keturių aukštų apie 2,2 tūkst. kv. m ploto biurų pastatą, kuriame anksčiau veikė „Sodros“ skyrius.
„Tokio dydžio vientisi objektai centrinėje Kauno dalyje rinkai siūlomi retai, todėl turtas gali būti aktualus tiek administracinės veiklos vykdytojams, tiek investuotojams, svarstantiems pastato konversijos ar kitokio pritaikymo galimybes“, – nurodė įstaiga.
Be to, Klaipėdos centre pirkėjams bus siūlomas apie 1,5 tūkst. kv. metrų ploto administracinis kompleksas. Vytauto gatvėje esantis keturių aukštų pastatas rugsėjo 21 dieną bus parduodamas už 1,6 mln. eurų pradinę kainą.
Tuo metu spalio 19 dienos aukcione bus siūlomas daugiau nei 1,1 tūkst. kv. metrų ploto pastatas su poilsio patalpomis bei 0,2 ha ploto sklypu Palangoje, Žemaitės gatvėje. Jo pradinė kaina sieks 1,89 mln. eurų.
Kaip teigiama pranešime, per aštuonis mėnesius Turto bankas už 19,9 mln. eurų pardavė 374 NT objektus.
Naujausi komentarai