Turto banko EBITDA pirmąjį pusmetį augo iki 6,2 mln. eurų

Banko pajamos per pusmetį siekė 19,3 mln. eurų ir buvo 8,4 proc. didesnės (17,8 mln. eurų).
Aukcionuose pardavus 297 objektus gauta 14,9 mln. eurų pajamų – 31,9 proc. daugiau (11,3 mln. eurų). Įvykusių aukcionų dalis išliko stabili – 53 proc.
„Pirmojo pusmečio rezultatai rodo, kad investicijos į valstybės nekilnojamąjį turtą duoda apčiuopiamą rezultatą – atnaujinome daugiau pastatų, mažiname jų energijos sąnaudas ir kuriame kokybiškesnes darbo sąlygas valstybės institucijoms“, – pranešime teigė Banko generalinis direktorius Gintaras Makšimas.
Be to, bankas šiemet baigė 26 atnaujinimo ir remonto projektus. Pernai tuo pat metu tokių projektų buvo 15.
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