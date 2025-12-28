„Utenos trikotažo“ vadovė tikisi Vyriausybės paramos: lengvoji pramonė jau daugelį metų „laidojama“

„Vienaragiai, būsimos įmonės, būsimos sėkmės yra tai, ką mes girdime. (…) Kaip bebūtų gaila, mes esame žemos pridėtinės vertės pramonės šaka, kur, manau, Vyriausybė jau yra prieš kiek metų, prieš daugybę metų, tiesiog turbūt numojusi ranka į šitą pramonę“, – laidoje „ELTA Kraštas“ kalbėjo N. Kaučikienė.
„Ir daugybė tokių įmonių kaip „Utenos trikotažas“ jau Lietuvoje yra numirę – mes esame vieni iš nedaugelio išlikusių ir stengiamės laikytis“, – sakė ji.
Anot N. Kaučikienės, valdžia dėmesį skiria didesnės pridėtinės vertės įmonėms, todėl yra neįvertinamos tekstilės lengvosios pramonės tradicijos.
„Visų pirma, mes tikrai esame ne prioritetinė pramonės šaka. Lengvoji pramonė jau daugybę metų yra kaip ir laidojama, iš tikrųjų – yra kreipiamas dėmesys tikrai į didesnės pridėtinės vertės įmones. Bet čia mes turime meistrystę, senas tradicijas, todėl tas abejingumas, sakyčiau, mums, kaip tekstilininkams, kaip drabužių gamintojams, tiesiog yra labai nepriimtinas“, – teigė „Utenos trikotažo“ vadovė.
Trūksta paramos priemonių
N. Kaučikienė teigia, jog Lietuvoje sukuriamos sudėtingos sąlygos lengvosios pramonės įmonėms išlikti konkurencingomis. Tam, anot jos, galėtų padėti paramos priemonės.
„Joms nėra padedama. (...) Kai kuriose kitose šalyse (yra padedama – ELTA), aišku, aš jau nešneku apie Kiniją, kur yra dempinguojama ir kur valstybė remia savo pramonę. Tačiau, kadangi tai yra tikrai daug rankinio darbo reikalaujanti pramonės šaka, mes jau vien dėl atlyginimų didėjimo turime labai investuoti ir keisti savo procesus, kad būtume konkurencingi“, – teigė ji.
„Mes esame traktuojami kaip ir tos pramonės šakos, kuriose yra tie vienaragiai, ir lazerių pramonė, visa kita – mes negalime konkuruoti, mes esame visai skirtingi. O tą konkurencinę kovą turime laikyti vienodą, tai tikrai yra neįmanoma“, – pridūrė įmonės vadovė.
Todėl „Utenos trikotažo“ generalinė direktorė sako, jog džiugintų bet kokios paramos priemonės, padedančios verslams išlikti.
„Bet kokia lengvata, bet kokia paramos priemonė tikrai būtų sveikintina. Mes niekada nepatekome į kažkokias, neskaitant Covido, (...), bet tai buvo „forsmažorinė“ situacija. (...) Šiuo momentu mes neturime tikrai absoliučiai jokių lengvatų”, – sakė ji.
„Kai dalyvaujame konkursuose, pavyzdžiui, ar Lietuvos gynybos pramonėje, ar kur, mes norėtumėme turėti išskirtinumą, gauti kažkokių papildomų balų, kad tai yra lietuviška įmonė, kad Lietuvos žmones aprūpiname darbu, kad, galų gale, tie patys pinigai lieka Lietuvos biudžete. Tačiau, deja, šito nėra”, – pažymėjo N. Kaučikienė.
