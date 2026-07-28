Uždaryta „Mere“ parduotuvė nuliūdino pirkėjus: čia viskas tiko, nes buvo pigiau

Panevėžiečius nuliūdino
Ant Ramygalos gatvėje, prekybos bazės teritorijoje, esančios parduotuvės durų pakabintas lakoniškas užrašas: „Dėl techninių kliūčių parduotuvė nedirbs iki liepos 27 d.“. Tačiau ir pirmadienį jos durys liko užrakintos.
Prie parduotuvės sutiktas panevėžietis Valentinas sakė girdėjęs, kad gali keistis jos pavadinimas.
„Čia užsukdavau kartą per savaitę. Maisto prekės man nelabai tiko, tačiau patiko įvairūs vitaminizuoti gėrimai, sausainiai, saldainiai, smulkios prekės. Buitinė chemija čia buvo pigesnė. Atvažiuosiu kitą kartą, tačiau jau ne šiandien“, – sakė vyras.
„Sprendžiant iš užrašo ant durų, atrodė, kad pirmadienį turėjo atsidaryti, tačiau uždaryta. Mano draugė mėgsta čia apsipirkti“, – kalbėjo moteris.
Žydrė neslėpė, kad parduotuvės uždarymas ją nuliūdino.
„Man čia viskas tiko, nes buvo pigiau. Tenkino ir pasirinkimas – ko reikėjo, tą rasdavau. Liūdna, kad uždaryta“, – sakė panevėžietė.
Jos draugė Alma pridūrė, kad nors parduotuvėje apsipirkdavo retai, čia yra pirkusi skalbimo priemonių ir prieskonių.
Parduotuvę vadino pagrindine
Dar labiau nusivylęs buvo netoliese, Pažagieniuose, gyvenantis Aloyzas.
„Kaip liūdna, kad uždaryta. Ši parduotuvė buvo man pagrindinė, nes gyvenu netoli – per dešimt minučių ateidavau apsipirkti. Čia visko rasdavau – ir drabužių, ir avalynės, ir maisto nusipirkdavau. Apsipirkdavau nuo pat atidarymo, gal jau dvejus metus ar daugiau. Tačiau ką padarysi, juk neverksi. Lauksime, gal atsidarys, reikės poterius kalbėti“, – šypsojosi vyras.
„Kas savaitę, dažniausiai savaitgaliais, atvykdavome. Ir šiandien specialiai atvažiavome. Atvyksime ir kitą dieną – gal jau bus atidaryta?“ – vylėsi moteris.
„Skriaudžiami mažieji vartotojai“
Kritiškiau parduotuvės uždarymą vertino Vidmantas, kuris į „Mere“ apsipirkti atvykdavo maždaug kartą per mėnesį.
„Čia ukrainietiški saldainiai buvo ir skanūs, ir pigūs. Tik gaila, kad kai kuriais produktais prekiavo dideliais kiekiais, pavyzdžiui, supakuotais po kilogramą. Kitos prekės buvo panašios kaip ir kitose parduotuvėse, tik čia gal kiek pigiau“, – pasakojo vyras.
Jis teigė girdėjęs, kad parduotuvės uždarytos dėl ES paskelbtų sankcijų.
„Vis tiek nustebino, kad uždarė. Mano nuomone, šiuo atveju skriaudžiami mažieji vartotojai“, – sakė Vidmantas.
Darbuotojams žada pagalbą
Ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas LRT radijui pirmadienį sakė, kad prireikus „Mere“ parduotuvių darbuotojams bus suteikta pagalba ieškant naujos darbo vietos.
„Prieš inicijuodami visą sankcijų procesą, turėjome diskusijų, kad tiems darbuotojams būtų suteikta išskirtinė pagalba persikelti arba susirasti naują darbo vietą“, – kalbėjo viceministras.
Pasak jo, kiti prekybos tinklai šiuo metu ieško apie 2,4 tūkst. darbuotojų, todėl buvę „Mere“ darbuotojai galėtų pereiti dirbti į kitus tinklus. Užimtumo tarnybos padaliniai apie susidariusią situaciją jau informuoti.
P. Petrausko teigimu, „Mere“ parduotuvėse dirbo daugiau nei 250 žmonių. „Sodros“ duomenimis, tinklą valdančioje bendrovėje „Valientė“ buvo 262 darbuotojai.
Pritaikytos sankcijos
Į ES sankcionuotų asmenų sąrašą įtrauktas Rusijos verslininkas Sergejus Šnaideris, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas „Mere“.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teigimu, nuo liepos 23 dienos ES turi būti įšaldytos visos sankcionuotiems „Svetofor Group“ savininkams priklausančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Jiems taip pat draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai suteikti lėšų arba kitų ekonominių išteklių.
„Mere“ atstovė BNS patvirtino, kad dėl techninių kliūčių nedirba visos tinklo parduotuvės Lietuvoje, tačiau nekomentavo, ar jos uždarytos laikinai ir ar tai tiesiogiai susiję su sankcijomis.
Pirmadienį jau nebeveikė „Mere“ interneto svetainė, buvo ištrinta ir tinklo paskyra socialiniame tinkle „Facebook“.
Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje nurodoma, kad „Valientės“ pajamos pernai augo 16,2 proc. – iki 75,8 mln. eurų, o grynasis pelnas sumažėjo 14,2 proc. ir siekė 1 mln. eurų.
Įmonė Lietuvoje veikė nuo 2019 metų. „Svetofor Group“ įkūrėjams ir bendraturčiams priklauso daugiau kaip 2,2 tūkst. parduotuvių Rusijoje ir kitose šalyse, veikiančių su prekių ženklais „Svetofor“, „Mere“ ir „MyPrice“.
(be temos)