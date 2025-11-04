Užsitęsus kritinei situacijai „Linava“ kreipėsi į premjerę: jie priversti gyventi vilkikų kabinose

„Dalis jų daugiau nei savaitę priversti gyventi vilkikų kabinose, laukdami galimybės grįžti į Lietuvą ar tęsti darbą. Baltarusijai pritaikius atsakomąsias priemones, Lietuvos transporto priemonės neforminamos Baltarusijos–Latvijos ir Baltarusijos–Lenkijos pasienio punktuose, todėl alternatyvūs maršrutai yra faktiškai uždaryti“, – pranešime teigia LINAVA.
Asociacijos duomenimis, Europos–Azijos transporto paslaugų rinkoje dalyvauja apie 7 tūkst. Lietuvos įmonių vilkikų, o dėl susidariusios situacijos vien per mėnesį vežėjai gali prarasti apie 70 mln. eurų pajamų. Anot jos, daugelis transporto įmonių priverstos stabdyti veiklą ar išleisti darbuotojus į prastovas.
„Kadangi vienai transporto priemonei aptarnauti tenka vidutiniškai 5 darbuotojai (vairuotojai, remonto specialistai, vadybininkai ir kt.), poveikis gali paliesti iki 35 tūkst. žmonių, o į valstybės biudžetą vietoje įprastų mokesčių bus mokami tik minimalūs socialinio draudimo tarifai. Tai reikšmingai mažins biudžeto pajamas ir didins socialinę įtampą sektoriuje“, – tikina LINAVA.
Vežėjų asociacija ragina Vyriausybę pateikti aiškų veiksmų planą ir imtis priemonių, kurios padėtų užtikrinti Lietuvos transporto priemonių sugrąžinimą ir vairuotojų saugumą, sudaryti galimybes grąžinti Baltarusijos teritorijoje esančias puspriekabes ir numatyti laikinas ekonomines bei mokestines pagalbos priemones transporto įmonėms.
„Asociacija taip pat siūlo surengti skubų susitikimą su ministre pirmininke, kad būtų tiesiogiai aptarti sprendimai dėl verslo tęstinumo ir tarptautinio krovininio eismo atnaujinimo“, – rašoma pranešime.
Asociacija LINAVA dėl tų pačių problemų į premjerę I. Ruginienę kreipėsi spalio 29 d., tačiau teigia, kad jokios Vyriausybės reakcijos nesulaukė. Dabar vežėjų atstovai ministrės pirmininkės atsakymo laukia iki lapkričio 5 d.
VSAT: piliečių neapgręžiame, bet gali būti, jog vežėjai patiria sunkumus Baltarusijoje
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) savo ruožtu tikina, kad situacija nuo praėjusios savaitės nėra reikšmingai pasikeitusi.
„Lietuvos piliečiai įleidžiami be jokių problemų, nesvarbu, ar jie vyktų lengvuoju, krovininiu automobiliu ar net pėsčiomis ateitų. Yra aiškus praėjusio trečiadienio Vyriausybės nutarimas, kur buvo nustatytos kategorijos, kas gali kirsti sieną Medininkų pasienio punktu – lietuviams nėra jokių apribojimų“, – Eltai sakė VSAT atstovas spaudai Giedrius Mišutis.
„VSAT jokių neįleidimų ar apgręžimų nedarė – apie tai net nėra jokios kalbos. Nebuvo tokio atvejo, kad būtų apgręžtas vilkiku vykstantis Lietuvos pilietis. Sakyti, kad niekas nevyksta – tikrai negalima“, – tikino jis.
Tiesa, tarnybos atstovas neneigia, kad Lietuvos krovininių automobilių vairuotojai gali susidurti su sunkumais pačioje Baltarusijoje, tačiau aiškina, kad negali patvirtinti, jog tūkstančiai lietuvių yra įstrigę Baltarusijos teritorijoje.
„Gali būti, jog vilkikai ir vairuotojai susiduria su problemomis praeinant Baltarusijos kontrolę ir jie ten stringa, ar kažkas vyksta su Baltarusijos tarnybomis. Tiesa, mes to komentuoti negalime, nes čia Baltarusijos reikalai, o mes su jais nuo migrantų krizės pradžios nevykdome informacijos dalinimosi. (...) Negalime patvirtinti, ar paneigti Baltarusijoje pastrigusių vilkikų ir jų vairuotojų skaičiaus – tai ne VSAT kompetencija“, – tikino G. Mišutis.
Pasak tarnybos atstovo, pagal turimą statistiką, nuo praėjusio pirmadienio, kai buvo uždaryta siena su Baltarusija, į Lietuvą su lietuviškais numeriais įvažiavo 163 krovininės ir 144 kitos (tarp kurių daugiausia – puspriekabės – ELTA) transporto priemonės.
„Mes matome, kad nors transporto srautas yra sumažėjęs, bet jis vis tiek vyksta. (…) Eismas pasienio punktuose nėra apkrautas, tad tikrai laukiame sugrįžtančių Lietuvos piliečių“, – apibendrino G. Mišutis.
Kaip skelbta anksčiau, po spalį fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, praėjusį trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 dienos uždaryti sieną su Baltarusija.
Uždaryti paskutiniai Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, tačiau nuspręsta taikyti išimtis į Lietuvą sugrįžtantiems šalies piliečiams ir asmenims, turintiems laikinus leidimus gyventi.
