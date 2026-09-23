„Valstybės investicinis kapitalas“ nebus prijungtas prie ILTE

Vienintelės įmonės akcininkės Finansų ministerijos vadovas Taurimas Valys trečiadienį pasirašė įsakymą atsisakyti ankstesnių ketinimų perduoti „Valstybės investicinio kapitalo“ akcijas bankui ILTE, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė VIK'as.
„Galutinai nuspręsta išlaikyti atskirą bendrovę ir suformuoti jai išskirtines užduotis investuojant kapitalą į strateginius šalies projektus ir gynybos sektorių“, – rašoma pranešime.
Šiemet vasarį buvęs finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas skelbė, kad per artimiausius kelerius metus siekiant gynybai pritraukti papildomą 1 mlrd. eurų, prie ILTE bus prijungiamas „Valstybės investicinis kapitalas“ – taip padidės ILTE įstatinis kapitalas, o tai padės bankui saugumo projektams per 3-5 metus pritraukti daugiau finansavimo palankesnėms sąlygomis, paskatins gynybos pramonę.
Planuota, kad prijungus VIK'ą, plėtros banko įstatinis kapitalas padidėtų apie 101 mln. eurų, o tiksli į akcijų vertė paaiškėtų atlikus nepriklausomą įvertinimą.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė sausį pritarė, kad ILTE įstatinis kapitalas per trejus metus būtų padidintas iš viso 412 mln. eurų: 2027 metais – 150 mln. eurų, o 2028 metais – dar 100 mln. eurų, o ilgainiui jis turėtų pasiekti 900 mln. eurų.
VIK'as yra netiesioginė Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ artilerijos amunicijos gamyklos Lietuvoje projekto dalininkė.
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