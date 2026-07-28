Valstybinei mokesčių inspekcijai pradeda vadovauti Martynas Endrijaitis

Penkerių metų kadencijai paskirtas M. Endrijaitis pakeitė nuo 2017 metų vadovavusią Editą Janušienę, kuri baigė savo antrąją kadenciją.
Konkursą laimėjęs M. Endrijaitis BNS birželį teigė, kad tarp pagrindinių jo krypčių bus elektroninių paslaugų tobulinimas, aktyvesnė komunikacija su klientais, IT sistemų ir kibernetinio saugumo užtikrinimas.
Teisės, apskaitos ir audito bei organizacijų pokyčių valdymo studijas baigęs M. Endrijaitis VMI viršininko pavaduotojo pareigas ėjo nuo 2021 metų kovo, 2020–2021 metais buvo laikinasis pavaduotojas, 2018–2020 metais – vadovybės vyresnysis patarėjas, 2012–2016 metais dirbo institucijos Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriuje.
2016–2018 metais M. Endrijaitis taip pat buvo Mokestinių ginčų komisijos narys.
Konkurse į VMI viršininko pareigas dalyvavo 32 kandidatai.
VMI vadovą skiria finansų ministras.
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