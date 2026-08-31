Veiklą pradeda prekybos tinklas „Marytė retail“

Įmonė žada rinkai pasiūlyti žemų kainų koncepciją. Skelbiama, kad pirmosios parduotuvės duris atverti turėtų jau šį rugsėjį, o iki metų pabaigos visoje Lietuvoje planuojama turėti 20, kitais metais – 40 žemų kainų parduotuvių.
„Marytės tinklo idėja seniai brendo mano galvoje, tačiau tikras sutapimas yra tai, kad naujo lietuviško tinklo kūrimas prasideda nuo buvusių „Mere“ vietų perėmimo ir sutarčių su patalpų savininkais. Toks žingsnis leis dar greičiau užpildyti tuščią rinkos nišą ir pasiūlyti pirkėjams tai, ko šiuo metu labiausiai reikia – realią galimybę sutaupyti kasdieniams pirkiniams, o tiekėjams atgauti lėšas už savo prekes”, – pranešime cituojamas „Marytės retail“ vadovas Povilas Ugianskis.
Jo teigimu, šiuo metu finalizuojamos patalpų nuomos sutartys su savininkais, todėl netrukus jose planuojama pradėti atnaujinimo darbus.
Naujojo tinklo įkūrėjas, direktorius ir pagrindinis akcininkas P. Ugianskis teigia, kad sprendimą žengti į šią rinką padiktavo asmeninė patirtis bei situacija rinkoje – laisva niša žemų kainų segmente.
„Esu vienas iš tų tiekėjų, kurie irgi nukentėjo nuo sankcionuoto prekybos tinklo. Tačiau į kiekvieną iššūkį žiūriu kaip į naują galimybę. Apie savo žemų kainų tinklo idėją mąsčiau jau seniai, o galutinį tašką padėjo viena teisininkų kontora, kuri viešai paragino nukentėjusius tiekėjus vienytis“, – sako „Marytės retail“ vadovas
Iki šiol P. Ugianskis daugiausiai investavo į buities prekių ir chemijos gamybą, anksčiau valdė degalinių tinklą bei plėtojo įvairius nekilnojamojo turto projektus įvairiose šalyse.
„Teliko išspręsti techninius ir kitus formalumus dėl patalpose likusios senosios įrangos ir prekių likučio, tačiau iš savo pusės esame visiškai pasiruošę startui ir ilgalaikėms garantijoms, bet puikiai suprantame, kad be valstybės įsikišimo to padaryti greitai negalėsime, todėl plėtrą vykdysime dviejomis kryptimis, tiek atidarydami naujo formato parduotuves, tiek persinuomuodami sankcionuotas“, – teigia jis.
Anot verslininko, šiuo metu „Mere“ prekybos tinklo buvusiose parduotuvės yra ne tik daug tiekėjų prekių, kurių likimas priklausys nuo oficialių šalies institucijų, bet ir jo paties.
„Esu vienas iš jų, kurio prekės yra ten, bet jau turime sprendimą, kaip užtikrinti tiekėjų teises į jiems priklausantį turtą ir sėkmingą bendradarbiavimą ateityje. Noriu tikėti, kad per kelias dienas aktyvaus darbo, tai išspręsime visi drauge. Esu pasiruošęs perimti visus įsipareigojimus jiems ir pradėti naują partnerystę”, – sako P. Ugianskis.
Detalesnius tinklo plėtros planus ir tikslias pirmųjų parduotuvių vietas bendrovė žada pristatyti rugsėjo antroje pusėje.
„Marytė retail“ skelbia, kad yra naujos kartos skaidraus lietuviško kapitalo mažmeninės prekybos tinklas, plėtojantis žemų kainų parduotuvių formatą.
„Marytė retail“ skelbia, kad yra naujos kartos skaidraus lietuviško kapitalo mažmeninės prekybos tinklas, plėtojantis žemų kainų parduotuvių formatą. Įmonė orientuojasi į efektyvų procesų valdymą, leidžiantį pirkėjams pasiūlyti geriausią kainos–kokybės santykį bei užtikrinantį finansinį saugumą partneriams.
ES sankcijos valdantiems „Mere“ parduotuves
Liepos pabaigoje ES įvedė sankcijas „Svetofor Group“ įkūrėjams ir bendrasavininkams, valdantiems ir Lietuvoje veikiančio „Mere“ prekės ženklo parduotuves.
Į 21-ąjį ES sankcijų paketą įtrauktiems „Svetofor Group“ įkūrėjams ir bendrasavininkams priklauso daugiau kaip 2,2 tūkst. parduotuvių Rusijoje ir kitose šalyse, veikiančių su prekių ženklais „Svetofor“, „Mere“ ir „MyPrice“. Tarp jų yra ir Sergejus Šnaideris.
Nuo liepos 23 d. visi šių asmenų pinigai ir turtas ES turi būti įšaldyti, jiems draudžiama suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių. Liepos 24 d., pasirodžius informacijai apie sankcijas „Mere“ valdytojams, Lietuvoje staiga buvo uždarytos prekybos tinklo parduotuvės.
Vėliau Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT), prašydama įvertinti, ar naujausiu ES sankcijų paketu suvaržyti asmenys nėra susiję su Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis ir ar jiems neturėtų būti taikomi ribojimai.
Rugpjūčio pradžioje FNTT nusprendė įšaldyti „Mere“ tinklo valdytojos Lietuvoje „Valientė“ lėšas.
Tarnyba taip pat įšaldė dar dviejų įmonių „Litproduktai“ ir „Next Logistic“ lėšas. FNTT teigimu, jos taip pat susijusios su į ES sankcijų sąrašą įtrauktu verslininku, netiesioginiu „Mere“ valdytoju S. Šnaideriu.
Latvijos Finansinės žvalgybos tarnybos (FIU) teigimu, S. Šnaideris buvo įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, sąrašą, nes jis teikia materialinę ar finansinę paramą veiklai, kuri pažeidžia ar kelia grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei.
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