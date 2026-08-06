„Verified Payments“ akcininko reikmėms paskolino daugiau nei 0,4 mln. eurų

Be to, įmonė netaikė veiksmingo kredito rizikos valdymo, ketvirtadienį pranešė centrinis bankas.
Praėjusių metų pabaigoje vieninteliam akcininkui suteiktų paskolų likutis su priskaičiuotomis palūkanomis siekė 0,42 mln. eurų, 2024 metais – 0,39 mln. eurų, rodo Registrų centrui pateikta nepriklausoma auditorių išvada dėl „Verified Payments“ 2025-ųjų metų finansinės ataskaitos.
Išvadoje taip pat nurodoma, kad pernai birželį paskolos grąžinimas buvo užtikrintas sutartimi, įkeičiant įmonės 0,25 mln. eurų vertės trumpalaikes investicijas į terminuotą indėlį.
Auditoriai teigė negalėję surinkti įrodymų, kad akcininko esama ar prognozuojama finansinė padėtis yra pakankama, kad jis pajėgtų grąžinti skolą per 2026 metus.
Kaip skelbia LB, patikrinimo metu nustatytos aplinkybės, keliančios abejonių dėl akcininko finansinio pajėgumo bei galimybės užtikrinti patikimą ir finansiškai tvarų įstaigos valdymą.
Bankas dar nepriėmęs galutinio sprendimo dėl patikrinimo rezultatų įpareigojo „Verified Payments“ iki spalio atkurti kapitalo pakankamumą, parengti ir įgyvendinti LB priimtiną su akcininku susijusių klausimų sprendimo planą, dažniau teikti kapitalo pakankamumo ir finansinius duomenis.
Apie numatomą kapitalo didinimą įmonė įpareigota iš anksto informuoti LB ir jų neatlikti, kol bankas jiems neprieštaraus.
Iki atskiro LB sprendimo įstaigai taip pat uždrausta užmegzti dalykinius santykius su naujais klientais, teikti jiems mokėjimo paslaugas ar leisti elektroninius pinigus, suvaržyti savo finansinį turtą, užtikrinti kitų asmenų prievoles ir skolinti įstaigai priklausančias lėšas.
Įmonės savininkas sako skolinęsis vartojimui ir investavimui, skolas grąžino
A. Časas BNS teigė, kad paskolas naudojo siekęs „išplėsti esamas vartojimo ir investavimo galimybes“, tačiau jis sako, kad šių metų liepą visas skolas įmonei grąžino.
„Taip, patvirtinu, kad buvau paėmęs paskolų iš „Verified Payments“. Jos buvo naudojamos tam, kad galėčiau išplėsti esamas vartojimo ir investavimo galimybes, panaudodamas būsimas pajamas. Kiek teko susidurti su finansais, tai teisėtas finansavimo būdas“, – komentare BNS teigė jis.
„2026 metų liepos 28 dieną grąžinau visą 375 tūkst. eurų paskolos sumą ir 29,6 tūkst. eurų priskaičiuotų palūkanų. Šiuo metu bendrovei nebesu skolingas“, – teigė jis.
A. Časas tikino, kad bendrovė bendradarbiauja su Lietuvos banku ir ėmėsi veiksmų – sustiprino kapitalo pakankamumo stebėseną, dažniau vertina kapitalo poreikį, apribojo veiksmus, galinčius didinti finansinę riziką ir patobulino vidaus kontrolę.
Liepos pabaigos duomenimis, bendrovės skaičiavimais, kapitalo trūkumas siekė apie 17,3 tūkst. eurų. Jį planuojama pašalinti valdant veiklos apimtį, stiprinant pelningumą ir kapitalo bazę.
A. Časas pabrėžė, kad klientų lėšos yra saugomos atskirai nuo bendrovės nuosavų lėšų.
Jis, be kita ko, teigė, kad esminė visos situacijos priežastis – spartus bendrovės veiklos augimas: „Bendrovės veiklos apimtis augo sparčiau, nei buvo prognozuota, todėl kapitalo bazės augimas laikinai atsiliko nuo verslo augimo tempo.“
„Verified Payments“ akcininko teigimu, šiemet bendrovės atliktų mokėjimų vertė viršijo 1,96 mlrd. eurų, o pirmąjį ketvirtį bendrovė užbaigė pelningai.
Registrų centro duomenimis, pernai įmonės pajamos augo 34,4 proc. iki 2 mln. eurų, nuostolis sumenko 6,4 karto iki 123,8 tūkst. eurų. Klientų lėšos siekė 39,5 mln. eurų – 3,8 karto daugiau nei prieš metus (10,4 mln. eurų).
Kaip rašė BNS, LB 2023 metais „Verified Payments“ skyrė 110 tūkst. eurų baudą už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus bei trūkumus.
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