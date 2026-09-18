„Veta“ siekia įsigyti tris konkurentes

Kaip skelbia taryba, „Veta“ siekia įsigyti po 100 proc. „Vetmarket“, ir „Veterinary distribution“ bei 85 proc. „Biomedelos“ akcijų ir vienvaldę jų kontrolę.
Anot tarybos, „Veta“ priklauso privačiai Latvijos sveikatos priežiūros grupei „Repharm“, Lietuvoje ji taip pat prekiauja pašarais bei papildais gyvūnams.
„Vetmarket“ veikia Lietuvoje, tiekia prekes į Latviją ir kitas ES valstybes. „Veterinary distribution“ buvo įsteigta atskyrus ją nuo „AM investicijų“. „Biomedela“ veterinariniais vaistais didmena prekiauja Lietuvoje.
Visų šių įmonių naudos gavėjai yra du Lietuvos piliečiai.
Registrų centro duomenimis, „Vetos“ pajamos pernai augo 33,8 proc. iki 12,8 mln. eurų, grynasis pelnas – dukart iki 928,2 tūkst. eurų. „Vetmarket“ pajamos sumenko 14,1 proc. iki 22,7 mln. eurų, grynasis pelnas – 40 proc. iki 447,6 tūkst. eurų.
Tuo metu „Veterinary distribution“ pajamos augo 6,7 karto iki 36,6 tūkst. eurų, grynasis pelnas – 2,9 karto iki 3,2 tūkst. eurų, o „Biomedelos“ – atititnkamai 10 proc. iki 2,7 mln. eurų ir 23 proc. iki 308,9 tūkst. eurų.
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