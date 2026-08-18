Viceministras dėl „Homanit“: gamyklų statyba per arti gyvenviečių gali kelti įtampą

„Homanit Lietuva“ nuo 2027-ųjų ketina mažiausiai metams sustabdyti gamybą. Dėl to bus nutraukta daugiau kaip 200 darbo sutarčių, o iki veiklos sustabdymo įmonėje liks dirbti apie 20 darbuotojų.
Bendrovė sprendimą aiškina prastesniais nei tikėtasi grupės pirmojo pusmečio rezultatais. Juos, anot „Homann Holzwerkstoffe GmbH“, lėmė sumažėjusi baldų pramonės paklausa ir dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose smarkiai išaugusios energijos, medienos, cheminių medžiagų bei transporto sąnaudos.
Vis dėlto, anot W. Urbano, „Homanit“ istorija rodo, kad planuojant stambias gamybos investicijas svarbu įvertinti ir jų poveikį aplinkinei bendruomenei.
„Matant dabar kitų šalių pavyzdžius ir praktikas, kai tokios ir panašios gamybos įmonės įsikuria arti ar per arti gyvenviečių, anksčiau ar vėliau ta trintis, problemos ir tos rizikos su gyventojais gali iškilti“, – antradienį LRT radijo laidoje sakė viceministras.
Jo teigimu, sprendimas „Homanit“ gamyklą statyti būtent Pagiriuose buvo paties investuotojo pasirinkimas. W. Urbanas pripažino nežinantis, kodėl pasirinktas šis konkretus sklypas, tačiau teigė, kad tuo metu galėjo būti svarstomos ir kitos vietos.
„Tuo metu, kai buvo priiminėjami sprendimai, tikiu, kad buvo keli lokacijų pasirinkimai. (...) Ta lokacija buvo pasirinkta, tad sprendimas, matyt, buvo ir pačios įmonės“, – sakė jis.
Viceministras taip pat pripažino suprantantis Pagirių gyventojų nepasitenkinimą. Pasak jo, pastaraisiais metais gamykloje buvo bent keli incidentai, o tai „tikrai neduoda pasitikėjimo bendruomenėms“.
Su gamykla susijusias problemas pabrėžė ir Pagirių bendruomenės „Medeina“ atstovė Milda Kirejeva. Anot jos, gyventojams trukdo nuolatinis gamyklos skleidžiamas garsas, skirtingų tonacijų triukšmas ir nemalonūs cheminiai kvapai, tačiau dabar gamybai apmažėjus – situacija daug geresnė.
Jei atsakyti vienu žodžiu, tai (mes gyvename – ELTA) blogai. Šią savaitę, kai kartas nuo karto parūksta tik vienas gamyklos kaminėlis – mes gyvename labai gerai.
„Jei atsakyti vienu žodžiu, tai (mes gyvename – ELTA) blogai. Šią savaitę, kai kartas nuo karto parūksta tik vienas gamyklos kaminėlis – mes gyvename labai gerai“, – sakė ji.
Medienos perdirbimo asociacijos atstovas Raimondas Imbrasas savo ruožtu teigė, kad vertinant „Homanit“ situaciją reikia atsižvelgti ir į ekonomines priežastis. Anot jo, įmonės veiklą galėjo paveikti išaugusios kuro bei logistikos sąnaudos, taip pat pasikeitusi rinkos situacija.
Į „Homanit“ gamyklą Lietuvoje buvo investuota daugiau nei 200 mln. eurų, sukurta apie 200 darbo vietų. R. Imbraso teigimu, įmonei dėl sudėtingos ekonominės situacijos ir nuolatinių signalų apie aplinkosaugos problemas šiuo metu sunku stabiliai vykdyti veiklą.
„Gamyba paleidžiama, ji vėl stabdoma“, – situaciją apibūdino jis.
Kyla klausimų dėl investicijų į Lietuvą ateityje
R. Imbrasas taip pat iškėlė klausimą, kaip tokia situacija gali paveikti Lietuvos, kaip investicijoms patrauklios valstybės, reputaciją. Anot jo, kyla klausimų, kaip Lietuva ateityje kvies investuotojus, jeigu šie matys tokias stambių projektų problemas.
Tuo metu W. Urbanas teigė, kad ministerija ir toliau palaiko ryšį su „Homanit“, o bendraujant su investuotojus pritraukiančia agentūra „Investuok Lietuvoje“ daugiau dėmesio skiriama jų lūkesčių valdymui.
„Mes dabar tikrai akcentuojame (...) kad jie („Investuok Lietuvoje“ – ELTA) valdytų tuos lūkesčius ir nekeltų nepagrįstų lūkesčių investuotojui“, – sakė viceministras.
EIM anksčiau skelbė, kad „Homanit Lietuva“ vadovybė ministeriją apie sprendimą stabdyti gamybą informavo praėjusį penktadienį. Ministras teiravosi, ar valstybė galėtų padėti sprendžiant įmonės problemas, tačiau bendrovė nurodė, kad valstybės pagalba nepadėtų išspręsti rinkos diktuojamų iššūkių.
„Homanit“ gamykla Pagiriuose veiklą pradėjo 2024 metais. Bendrovės vadovybė yra pripažinusi, kad komunikuojant su vietos gyventojais buvo padaryta klaidų, ji buvo žadėjusi daugiau dėmesio skirti dialogui su bendruomene bei investuoti į Pagirių infrastruktūrą.
Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė kartu su atsakingomis institucijomis prieš kelias savaites susitiko su Pagirių bendruomene „Medeina“ dėl „Homanit Lietuva“ veiklos.
Tada skelbta, jog vietiniai gyventojai vis dar susiduria su problemomis, todėl ministerija žada nurodyti pavaldžioms institucijoms dažniau vykdyti patikrinimus ir įdėmiau stebėti situaciją.
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