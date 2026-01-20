„Vičiūnai“ keičia pavadinimą

Tokį sprendimą sausio 16 dieną priėmė vienintelė bendrovės akcininkė, nurodė įmonė Registrų centrui. Tačiau kol kas jokių dokumentų jam įmonė nepateikė, o pavadinimas „Shiposhi“ Juridinių asmenų registre rezervuotas iki liepos 8 dienos.
„Vičiūnų grupė“ BNS teigė, kad naujas „Vičiūnų“ prekės ženklas žymi strateginį logistikos įmonės žingsnį, kuriuo siekiama sustiprinti pozicijas tarptautinėje transporto ir logistikos rinkoje, išgryninti komunikaciją.
„Pavadinimo idėja kilo iš suvokimo, kad pasaulio prekybos, galios ir įtakos centrai nuolat keičiasi. Logistikos sektorius šiuos pokyčius pajunta pirmasis ir privalo prie jų greitai prisitaikyti. Būtent ši nuolat besikeičiančių ašių ar polių metafora tapo įkvėpimu naujam įmonės pavadinimui“, – komentare BNS įmonės vadovas Dainius Matijošaitis.
„Vičiūnai“ pernai spalį Valstybiniame patentų biure įregistravo naują prekės ženklą „Shiposhi“, kuris šifruojamas kaip „Shifting Poles Shipping Company“, arba lietuviškai „kintančių polių transporto kompanija“.
Kitas „Vičiūnų“ akcininkas Liudas Skierus BNS aiškino, kad šis pokytis nėra esminis.
„Vičiūnų“ pavadinimas naudojamas daug kompanijų. Brendas (prekės ženklas – BNS) yra, viskas yra. Čia kažkoks mažas epizodas ir čia ne esminis epizodas“, – BNS sakė L. Skierus.
Vis dėlto jis atsisakė pakomentuoti sprendimą: „Aš jums sakau – nepakomentuosiu šito veiksmo.“
„Vičiūnų grupės“ teisininkė Laura Andrušaitė, kurios kontaktai nurodyti pranešime Registrų centui, BNS teigė taip pat negalinti komentuoti šio klausimo, nes su juo nėra susipažinusi.
„Vičiūnai“ perveža maisto produktų krovinius tarptautiniais maršrutais, ji valdo apie 320 automobilių parką.
BNS skelbė, kad „Vičiūnų grupė“ ir jos valdytoja „VG Holding“ 2024 metų balandį už maždaug 102 mln. eurų pardavė verslą Rusijoje bei kitose Rytų rinkose – iš viso 15 įmonių.
2024 metais „Vičiūnų grupės“ valdybos narys D. Matijošaitis „Verslo žinioms“ teigė, kad planuojama palikti „Viči“ prekės ženklą Baltijos šalyse, tačiau keis jo dizainą.
„Vičiūnų“ pajamos 2024 metais siekė 25,8 mln. eurų ir buvo kiek didesnės nei 2023 metais (25,1 mln. eurų), įmonė uždirbo 25,1 mln. eurų grynojo pelno (473 tūkst. eurų nuostolį).
(be temos)