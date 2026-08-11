Vienas didžiausių Latvijos paukštynų svarsto investuoti apie 180 mln. eurų Vilkaviškio rajone

Pasak Mhitarjanų kontroliuojamo Austrijos holdingo „MMG Immobilien“ antrinės bendrovės Lietuvoje „Lit Egg“ vadovo Dmitrijaus Bušnevo, buvusioje kiaulių fermoje norima pastatyti 12 paukštidžių, kur būtų auginama po 66 tūkst. paukščių, taip pat biometano jėgainę.
Jo teigimu, investicijai norima „žaliojo koridoriaus“, trumpesnių ir paprastesnių biurokratinių procedūrų, tačiau procesas stringa.
„Dar laukiame to momento, kai suprasime, ar Lietuvoje, ar ne bus ši investicija. Gal ne iš to kampo užėjome – esame pasirašę sutartį, sumokėję visus pinigus, viską turime, bet kol kas neiname pirmyn. Pasirinkimas iš dviejų lokacijų: arba Lietuvoje, arba kitoje šalyje“, – BNS teigė D. Bušnevas.
„Liko tik techniniai dalykai – sutarti ir taip paversti realybe, tą žaliąjį koridorių pritaikyti žemės ūkiui. Šiandien žemės ūkis neturi tokio“, – kalbėjo jis.
Anot „Lit Egg“ vadovo, bankai yra pasiruošę suteikti paskolą projektui, tačiau investicija stringa dėl biurokratijos.
„Labai sunku projektuoti ir planuoti kažkokius darbus, (...) finansinės dalies neišeina suplanuoti, nes niekada nežinai, kada iššoksime į poveikio aplinkai vertinimą, kada „iššausime“ sanitarinę zoną, kada turėsime leidimus statyti. Gali būti mėnesiai, gali būti metai. Tai didelis trikdis“, – aiškino D. Bušnevas.
Apie planuojamą „Balticovo“ 180 mln. eurų investiciją pirmadienį po žemės ūkio sektoriaus atstovų susitikimo su premjeru pranešė Lietuvos paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas.
Jis tikino išgirdęs žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos pažadą siekti, kad investicija būtų įgyvendinta, tam esą pritarė ir Mindaugas Sinkevičius.
K. Mažeika savo ruožtu sakė susitikime Vyriausybėje apie planuojamą investiciją išgirdęs pirmąkart bei teigė, jog jokios pagalbos priemonių neplanuojama. Pasak ministro, „žaliasis koridorius“ galėtų būti pritaikytas perdirbimui, tačiau ne pirminei gamybai.
„Lūkestis iš jų, neabejoju, yra, bet turbūt priklauso, apie kokią pagalbą kalbame. Vakar pirmąkart išgirdau įmonę ir kažkokį investicijos dydį“, – BNS antradienį sakė K. Mažeika.
„Tikslas mažesnius ūkius skatinti, bet ne didžiausius“, – pridūrė jis.
„Lit Egg“ vadovas savo ruožtu teigė, kad gavus valdžios palaikymą paukštidės Vilkaviškyje iškils: „Jeigu bus palaikymas ir dėl to žaliojo koridoriaus sutarties, tai tikrai investicija, galiu drąsiai sakyti, lieka Lietuvoje.“
Vilkaviškio savivaldybė, kurios vadovai bei bendruomenių atstovai liepą lankėsi Plungės rajone veikiančiame „Lit Egg“ paukštyne, skelbė, kad paukštynas planuojamas 47 ha ploto buvusioje kiaulių fermoje Pilviškių seniūnijoje. Anot jos, tai būtų viena didžiausių investicijų rajone pastaraisiais metais.
„Vizitas surengtas siekiant iš arčiau susipažinti su investuotoju, planuojančiu įgyvendinti vieną didžiausių pastarųjų metų investicinių projektų Vilkaviškio rajone. Buvusio kiaulių komplekso teritorijoje Pilviškių seniūnijoje, apimančioje 47 hektarus, numatoma plėtoti vištų dedeklių auginimo, pašarų gamybos, biodujų bei kiaušinių rūšiavimo veiklas. Planuojamos investicijos siekia daugiau kaip 100 mln. eurų, o projektą įgyvendinus būtų sukurta naujų darbo vietų“, – skelbė savivaldybė.
Pasak jos, apžiūrint įmonės teritoriją Plungės rajone ir gamybos procesus buvo įvertinti gyventojams svarbūs aplinkosaugos aspektai – nepastebėta nemalonių kvapų, dėl kurių viešojoje erdvėje buvo išsakyta nemažai nuogąstavimų, aptarti technologiniai sprendimai, leidžiantys užtikrinti efektyvią ir aplinkai draugišką veiklą.
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