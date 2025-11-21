Vienas turtingiausių lietuvių verslininkų pasikeitė ir vardą

Žurnale „Top“ paskelbtame turtingiausiųjų Lietuvos verslininkų sąraše figūruoja ir vienas žinomiausių bei turtingiausių verslininkų – Nerius Numa. Akylesniems skaitytojams į akis krito viena detalė, kad Nerijus pristatomas kitaip. Kai kurie galbūt pamanė, kad varde įsivėlė klaida, nes nebeliko raidės „j“.
Kaip praneša „Delfi“, Šveicarijoje gyvenantis žinomas milijardierius nuo šiol pristatomas kaip Nerius Numa. Tai, kad verslininkas oficialiai pasikeitė ir vardą, patvirtino N. Numos šeimos biuro atstovas.
„N. Numa nusprendė vardo rašybą pakoreguoti taip, kad būtų išlaikytas teisingas lietuviškas vardo tarimas, jį skaitant bei tariant ir užsieniečiams. Pastaruosius dešimt metų Neriui Numai gyvenant užsienyje, ne lietuviai, bandydami ištarti vardą Nerijus, raidę „j“ ištaria kaip „dž“, – „Delfi“ komentavo N. Numos šeimos biuro atstovas Lukas Radžiūnas.
Ir dar vienas pokytis: šiemet žurnalo „Top“ paskelbtame 500 turtingiausių Lietuvos gyventojų sąraše „Vilniaus prekybos“ pagrindinis akcininkas Nerius Numa iš trečios vietos pakilo į antrą. 58-erių N. Numos turtas įvertintas 2,4 mlrd. eurų.
Naujausi komentarai