Visam laikui uždaroma viena iš prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvių

Kaip skelbia prekybos tinklas, parduotuvė dar veiks iki šio sekmadienio, o duris visam laikui užvers pirmadienį, rugpjūčio 17 d.
„Uždarius prie pat Nemuno ar M. K. Čiurlionio tilto esančią mažiausio dydžio mūsų tinklo parduotuvę, pirkėjai kasdien galės patogiai apsipirkti trijų X „Maximoje“, esančioje prekybos ir pramogų centre „Akropolis“, – pranešime teigia „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė.
Anot prekybos tinklo, uždaryti visam laikui parduotuvę nuspręsta dėl reikiamos investicijos, nesuderinamos su pirkėjų srautu.
Kaip skelbė ELTA, prekybos tinklas „Maxima“ praėjusią savaitę taip pat pranešė visam laikui uždarantis parduotuvę Vilniuje, Minties gatvėje.
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