Vyriausybe nutarė Elektrėnų savivaldybei perskolinti iki 98,3 tūkst. eurų EIB paskolos

Kaip pranešė ministerija, suteikus šią paskolą, pagerės sąlygos efektyviau ir operatyviau panaudoti Europos Sąjungos (ES) fondų lėšas bei sparčiau įgyvendinti investicinį projektą.
„Valstybės suteikiamos perskolinamos lėšos padeda savivaldybėms greičiau įgyvendinti gyventojams svarbius projektus – atnaujinti infrastruktūrą, stiprinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ar kaip šiuo konkrečiu atveju – įsigyti ir atitinkamai įrengti butus suaugusiems asmenims su intelekto ar psichikos negalia. Tokios paskolos atliepia nuoseklų Vyriausybės siekį daugiau dėmesio skirti regioninei politikai“, – pranešime cituojama finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė.
Elektrėnų savivaldybė su valstybės perskolinama paskola ir ES fondų lėšomis plėtos apsaugoto būsto paslaugas, skirtas asmenims su intelekto ar psichikos negalia.
Savivaldybė planuoja įsigyti 7 gyvenamuosius butus Elektrėnuose ir Vievyje: tris vieno kambario ir keturis dviejų kambarių. Teigiama, kad vieno kambario buto plotas siekia apie 31 kvadratinius metrus, dviejų kambarių – apie 48 kvadratinius metrus.
Šie butai bus pritaikyti pagal apsaugotam būstui keliamus reikalavimus, atliekant paprastąjį remontą ir įsigyjant būtiną įrangą ir baldus.
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