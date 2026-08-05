Vyriausybė pritarė: kas keisis Kauno oro uoste?

Vyriausybė trečiadienį pritarė tokiam Susisiekimo ministerijos siūlymui, parengtam siekiant pagerinti oro eismo saugumą ir atitikti oro uosto infrastruktūros priežiūros reikalavimus.
Oro uosto teritorija bus plečiama iki 440,2 hektaro, o nauji sklypai patikėti valdyti Lietuvos oro uostams (LTOU).
„Siekiant užtikrinti skrydžių saugumą ir tinkamą šio oro uosto inžinerinės infrastruktūros priežiūrą, kilo objektyvus poreikis prie oro uosto teritorijos prijungti papildomas teritorijas“, – teigiama projekto dokumentuose.
Ministrų kabinetas pritarė, kad į oro uosto teritoriją patektų artėjimo žiburiai ir kiti už jo tvoros esantys žemės plotai, kuriuos teisiškai privalo prižiūrėti LTOU.
Septyni nauji sklypai bus prijungti Karmėlavoje, devyni – Daukliūnų kaime.
Taip pat nuspręsta iš Kauno oro uosto teritorijos išbraukti 0,5 aro sklypą, kurio reikia šalia esančio kelio tarp Kauno ir Zarasų plėtrai.
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