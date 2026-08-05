 Vyriausybė pritarė: kas keisis Kauno oro uoste?

Vyriausybė pritarė: kas keisis Kauno oro uoste?

2026-08-05 14:13
BNS inf.

Prie Kauno oro uosto bus prijungta 2,32 hektaro teritorija – 16 valstybinės žemės sklypų.

<span>Vyriausybė pritarė: kas keisis Kauno oro uoste?</span>
Vyriausybė pritarė: kas keisis Kauno oro uoste? / E. Ovčarenko, T. Biliūno / BNS nuotr.

Vyriausybė trečiadienį pritarė tokiam Susisiekimo ministerijos siūlymui, parengtam siekiant pagerinti oro eismo saugumą ir atitikti oro uosto infrastruktūros priežiūros reikalavimus.

Oro uosto teritorija bus plečiama iki 440,2 hektaro, o nauji sklypai patikėti valdyti Lietuvos oro uostams (LTOU).

„Siekiant užtikrinti skrydžių saugumą ir tinkamą šio oro uosto inžinerinės infrastruktūros priežiūrą, kilo objektyvus poreikis prie oro uosto teritorijos prijungti papildomas teritorijas“, – teigiama projekto dokumentuose.

Ministrų kabinetas pritarė, kad į oro uosto teritoriją patektų artėjimo žiburiai ir kiti už jo tvoros esantys žemės plotai, kuriuos teisiškai privalo prižiūrėti LTOU.

Septyni nauji sklypai bus prijungti Karmėlavoje, devyni – Daukliūnų kaime.

Taip pat nuspręsta iš Kauno oro uosto teritorijos išbraukti 0,5 aro sklypą, kurio reikia šalia esančio kelio tarp Kauno ir Zarasų plėtrai.

Šiame straipsnyje:
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