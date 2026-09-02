„Willgrow“ iš Neseto Kockaro arbitraže reikalauja 1,5 mln. eurų kompensacijos

Vilniaus komerciniame arbitraže nagrinėjamo ieškinio suma iki šiol nebuvo skelbta. Ji atskleista 65 proc. įmonės akcijų valdančio N. Kockaro privalomo oficialaus siūlymo supirkti likusias „Novaturo“ akcijas cirkuliare.
„Willgrow“ reikalavimo suma siūlymo teikėjo (N. Kockaro – BNS) atžvilgiu yra 1 505 000 eurų“, – rašoma dokumente.
BNS rašė, kad N. Kockaras pateikė priešieškinį iš „Willgrow“ ir bendraatsakovo „Novaturo“ reikalaudamas 13,4 mln. eurų nepagrįsto praturtėjimo kompensacijos.
„Priešieškinio reikalavimai yra alternatyvūs ir priklauso nuo to, kaip arbitražo teismas įvertins sandorio nutraukimo teisėtumą“, – rašoma cirkuliare.
„Willgrow“ investicijų valdymo direktorius Tomas Krakauskas BNS sakė kol kas negalintis komentuoti, ar bendrovė ketina pasinaudoti pasiūlymu ir parduoti N. Kockarui savo paketą, taip pat ar pardavusi akcijas atsiimtų ieškinį.
„Sprendimo dėl akcijų pardavimo per oficialų pasiūlymą dar nesame priėmę. Kol vyksta arbitražo procesas, deja, negalime komentuoti jo eigos ar planuojamų veiksmų“, – komentare BNS sakė T. Krakauskas.
„Willgrow“, dabar turinti 4,3 proc. „Novaturo“ akcijų (iki liepos – 10,06 proc.), birželį BNS pranešė, kad arbitražo bylą inicijavo 2025 metų pabaigoje siekdama prisiteisti praėjusių metų kovo 7 dienos „Novaturo“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje numatytą baudą už N. Kočkaro prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą.
„Willgrow“ teigė su priešieškiniu nesutinkanti ir laikanti jį nepagrįstu tiek faktiniu, tiek teisiniu požiūriu. Motyvuodama arbitražiniu ginču įmonė teigė, jog visa informacija yra konfidenciali ir ji negali atskleisti bylos detalių, įskaitant ir konkrečios ieškinio sumos.
„Novaturo“ vertinimu, N. Kockaro priešieškinys yra nepagrįstas, o jo teisinis pagrindas suformuluotas abstrakčiai, todėl jo patenkinimo tikimybė maža.
Pernai kovo 7 dieną skelbta, kad N. Kockaras iš keturių „Novaturo“ akcininkų – Ugniaus Radvilos, Ryčio Šumakario, Vido Paliūno ir bendrovės „Willgrow“ – planuoja įsigyti 33 proc. įmonės akcijų.
2025-ųjų balandį jis iš šių trijų asmenų įsigijo 23,2 proc. akcijų paketą (už 1,159 mln. eurų), o antruoju etapu, iki 2025-ųjų rudens, iš „Willgrow“ ketino pirkti dar 10 proc. ir padidinti paketą iki 33,2 proc. Tačiau spalį procesas buvo nutrauktas, o šalys žadėjo tęsti derybas dėl naujų susitarimo sąlygų, skelbė „Novaturas“.
Bendrovė pernai lapkritį, be kita ko, skelbė, kad derybas nutraukė N. Kockaras, nors ir neatsisakė planų įsigyti dar 10 proc. akcijų. Šiemet kovą Konkurencijos taryba leido jam įsigyti tokį paketą.
Trečiadienį pranešta, kad N. Kockaras per oficialų siūlymą ketina supirkti likusius 35 proc. įmonės akcijų už maždaug 5,5 mln. eurų.
Akcijas dabar galės parduoti visi likę „Novaturo“ akcininkai: „Willgrow“, „Moonrider“, „Rondam“ ir kiti smulkieji akcininkai.
„Sprendimo dėl akcijų pardavimo per oficialų pasiūlymą dar nesame priėmę“, – BNS pranešė „Willgrow“ atstovas T. Krakauskas.
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