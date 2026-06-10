 Žemės ūkio ministerija pateikė išvadas: ar Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovė reabilituota?

Žemės ūkio ministerija pateikė išvadas: ar Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovė reabilituota?

2026-06-10 16:33
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Šiemet kovą pradėjus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorės Audronės Mikalauskienės galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą, Žemės ūkio ministerija siūlo Vyriausybei pripažinti, kad nusižengimo ji nepadarė.

Audronė Mikalauskienė
Audronė Mikalauskienė / L. Balandžio / BNS nuotr.

Ministerijos parengtu Vyriausybės nutarimo projektu siūloma pritarti tokiai tyrimą atlikusios komisijos išvadai. Premjerė Inga Ruginienė komisiją buvo sudariusi iš Vyriausybės kanceliarijos ir ministerijos specialistų.

Tyrimas buvo atliekamas pagal darbuotojos skundą – ji buvo atleista 2024 metais tarnybos reformos metu.

BNS rašė, kad žemės ūkio ministras Andrius Palionis jau buvo sudaręs komisiją ir jai rekomendavus pasiūlė Vyriausybei skirti A. Mikalauskienei nuobaudą – pastabą už tarnybinį nusižengimą bei pareikalauti atlyginti valstybei padarytą žalą.   

Tuo metu Vyriausybės kanceliarijos Personalo valdymo skyriaus vedėja ir premjerės sudarytos komisijos pirmininkė Renata Sadzevičiūtė-Vilkelė yra sakiusi, kad komisijos tyrimas bus platesnis, ji priims galutinį sprendimą, o ministerijos parengtas Vyriausybės nutarimo projektas dėl nuobaudos buvo pateiktas „ne pagal teisės aktus“.

BNS rašė, kad Vyriausybė sausio pabaigoje pritarė „Nemuno aušros“ deleguoto ministro vadovaujamos ŽŪM iniciatyvai atlikti Maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos patikrinimą.

I. Ruginienė tuomet teigė, kad auditas rodo atsakingą Vyriausybės požiūrį į valstybės institucijas.

Tuo metu tarnyba per teismą siekė pripažinti neteisėtu ir panaikinti Vyriausybės sprendimą vertinti tarnybos veiklą, tačiau Regionų administracinis teismas gegužės 20 dieną atsisakė priimti tarnybos skundą.

Šiame straipsnyje:
Žemės ūkio ministerija
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
VMVT direktorė
tarnybinis nusižengimas
Audronė Mikalauskienė
skundas

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