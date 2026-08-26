Žiniasklaida: kariuomenė šiame uoste neketina pratęsti keleivių terminalo nuomos sutarties

Skelbiama, kad apie tai, jog galutiniai sprendimai dėl oro uosto ateities dar nėra priimti, o Lietuvos kariuomenė neplanuoja toliau nuomoti keleivių terminalo pastato, nurodoma krašto apsaugos viceministro Broniaus Bieliausko pasirašytame rašte.
Pasak portalo, dabartinė terminalo nuomos sutartis baigiasi kitų metų kovą.
Oro uosto vadovybė tikisi, kad trečiadienį vyksiančiame susitikime su Krašto apsaugos ministerijos (KAM) atstovais bus gauti aiškūs atsakymai dėl civilinės veiklos oro uoste ateities.
Nors planuojama rekonstruoti pagrindinį oro uosto kilimo ir tūpimo taką, portalas skelbia, jog KAM rašte pažymima, kad rekonstrukcijos metu galimybė civiliniams orlaiviams naudotis atsarginiu taku nenumatoma.
Pabrėžiama, kad šiame take nėra civilinei aviacijai reikalingos tūpimo pagal prietaisus sistemos (ILS).
Teigiama, jog dėl susidariusios situacijos nerimauja ir į infrastruktūrą prie oro uosto investavusios bendrovės „GetJet Group“ dukterinė įmonė „Airhub Aviation“.
Ji į orlaivių techninės priežiūros ir remonto angarą investavo daugiau kaip 30 mln. eurų, o dabar planuoja statyti ir antrą angarą. Tiesa, bendrovė iš valstybės institucijų laukia aiškios informacijos, ar galės toliau vykdyti ir plėsti veiklą Šiauliuose.
Šiaulių miesto savivaldybė taip pat nurodo esanti pasirengusi spręsti keleivių terminalo problemą. Anot portalo, jei KAM nebeleis naudotis esamu terminalu, savivaldybė planuoja statyti naują tarptautinius reikalavimus atitinkantį lengvų konstrukcijų terminalą, tam numatydama lėšų kitų metų biudžete.
Savivaldybės skaičiuoja į infrastruktūrą greta oro uosto pagal sutartį su investuotoju investavusi 4,16 mln. eurų savų lėšų. „GetJet Group“ angaras ten veikia nuo 2023 metų rugpjūčio.
Pasak Tarptautinio Šiaulių oro uosto direktorės Aurelijos Kuezados, iki šiol buvo planuojamos tiek oro uosto, tiek investuotojo tolesnės investicijos, tačiau KAM raštas šiuos planus sujaukė.
ELTA primena, kad „GetJet Group“ investuoja ir į infrastruktūrą Vilniaus oro uoste (VNO).
Jai priklausanti bendrovė „Airhub Aviation“ laimėjo antrąjį Lietuvos oro uostų (LTOU) organizuotą žemės nuomos aukcioną Vilniaus oro uoste ir planuoja investuoti apie 25 mln. eurų į naujo orlaivių techninės priežiūros ir remonto angaro statybas.
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