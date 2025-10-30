Žinoma pieninė prašo leidimo įsigyti „Marijampolės pieno konservus“

Vilkyškių pieninė siekia įsigyti 100 proc. Marijampolės įmonės akcijų paketą. Taryba skelbia prašymą sandoriui gavusi spalio 17 dieną.
Be kita ko, sandoris bus įgyvendintas keliais susijusiais sandoriais: žaliavinio pieno supirkimo žemės ūkio kooperatyvas „Džiaugsmelis“ ketina įsigyti 100 proc. MPK valdytojos Klaipėdos įmonės „Karpis“ akcijų, per ją – „Ferogamos“ ir Ukrainos „DP Vitaut“, 100 proc. Ispanijos bendrovės „Rarkarpis“ akcijų, o per ją – Ispanijos „Marilitu“, ir 100 proc. Širvintų pieninės akcijų
BNS rašė, kad Vilkyškių pieninė dar gegužę pranešė su „Karpiu“ pasirašiusi sutartį dėl 90–100 proc. MPK akcijų pirkimo-pardavimo – tuomet skelbta, kad galutinis parduodamų akcijų paketas priklausys nuo sutarties sąlygų įgyvendinimo, o jų kaina bus nustatyta po finansinio patikrinimo bei įvertinus bendrovės veiklos rezultatus.
„Vilvi Group“ vadovas ir akcininkas Gintaras Bertašius tuomet BNS sakė, kad perėmus MPK kardinalių pokyčių neplanuojama – joje toliau bus gaminami pieno konservai ir miltai, galbūt didės jų apimtys.
Vilkyškių pieninė šių metų vasarį už neįvardijamą sumą įsigijo reikalavimo teisę į MPK ir jos valdomos Lukšių pieninės nepadengtus įsipareigojimus pagrindiniam kreditoriui „Artea“ bankui. 2024 metų pabaigoje jų suma siekė 16 mln. eurų.
Susitarimas pasiektas po to, kai teismai galutinai pripažino, kad 2019 metais mirusio MPK savininko Raimondo Karpavičiaus testamentas yra teisėtas ir teismuose nutraukiami ginčai dėl MPK ir „Karpio“ valdymo.
