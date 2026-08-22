Kodėl už vardinius numerius vairuotojai pasiryžę mokėti tūkstančius?

Kas dažniausiai renkasi vardinius numerius ir kiek lietuviai pasirengę už juos mokėti? Ar tai tik brangi galimybė išsiskirti, ar vardinis numeris gali turėti ir realią vertę? Apie tai su „Žinių radijo“ žurnalistu diskutavo „Regitros“ komercinių paslaugų vystymo vadovė Jolanta Laurinavičienė.
– Pastarųjų metų tendencijos rodo, kad vardinių numerių populiarumas Lietuvoje tikrai nemažėjo. Ką fiksuojate šiais metais?
– Vardiniai numeriai yra suteikiami kaip išskirtinė paslauga. Žinoma, kiekvienas klientas gali išsirinkti numerį eilės tvarka kai registruoja savo automobilį. O tie, kurie nori save išreikšti, parodyti, kad turi išskirtinį automobilį ar pabrėžti kažkokią savo savybę, renkasi vardinius numerius.
Vardinių numerių paklausa tikrai nemažėja – ji nuolat auga. Tai rodo, kad žmonėms ši paslauga yra įdomi, jie nori save išreikšti ir kažką pasakyti. Kartais pora nusiperka numerius su užrašais „ponas“ ir „ponia“. Kiti pabrėžia kažkokį pozityvų dalyką, kuris sukelia šypsnį kelyje – „laimė“, „meilė“ ar „bučkis“.
Numeriai yra perkami ir kaip dovanos. Šeštadalį numerių sudaro moteriški vardai. Tai pat užsakomos ir pavardės, kurios telpa į šešias raides. Simbolių negali būti daugiau nei šeši ir bent vienas iš jų turi būti skaičius.
– Ar kaina yra viena ir nekintanti, ar ji nuo kažko priklauso?
– Vardinių numerių kaina yra viena. Šiuo metu ji siekia 2500 eurų. Jokių pakitimų kainoje nėra.
– Ar pastarųjų metų tendencijos rodo, kad žmonių tokios kainos negąsdina?
– Prieš du metus kainos pakilo. Prieš tai vardinis numeris kainavo gerokai mažiau – 1500 eurų. Kai kaina pakilo, žmonių susidomėjimas vardiniais numeriais kažkodėl ne sumažėjo, o paaugo. Tai reiškia, kad paklausa yra, nes yra žmonių, kurie nori išsiskirti ar padaryti kam nors staigmeną.
– Ar sezoniškumo aspektas svarbus? Kiek kyla skaičiai vasaros sezonu?
– Skaičiai kyla ne taip ženkliai. Nematome sezoniškumo, nes vardiniai numeriai dovanojami ir kitais sezonais. Būna daug švenčių, jubiliejų ar kitų progų. Vasarą skaičiai yra šiek tiek pakilę, bet nedaug. Labai populiarus yra ir Kalėdų sezonas. Pagal pavadinimus, kuriuos renkasi pirkėjai, matome, kad tai yra dovana.
– Ar vardiniai numeriai yra mada?
– Tai yra mada tiems žmonėms, kuri turi tokias galimybes, nori išsiskirti arba nustebinti artimą žmogų. Mada turi daug kampų, nes žmonės mėgsta skirtingus dalykus. Žmonėms, kurie nori išsiskirti kelyje, tai yra mada.
– Ar įmonės išnaudoja vardinius numerius reklamos tikslais?
Tai yra populiaru ir vis populiarėja.
– Taip. Matome, kad įmonės perka ne tik vardinius numerius. Kai išleidžiame naujas serijas numerių, kartais jų pradžia atitinka įmonės pavadinimą. Tada įmonės perka tokius numerius su skaičiais, kurie eina vienas po kito. Taip pat yra įmonių, kurios perka vardinius numerius. Be to, numeriai gali atspindėti profesijas ar hobius. Tai yra kiekvieno žmogaus fantazijos reikalas, kaip jis nori save parodyti.
– Įsigyti vardinius numerius nėra taip paprasta dėl nemažų reikalavimų. Ar būna, kad dėl kažkokių priežasčių vardiniai numeriai nėra suteikiami?
– Taip, žinoma. Yra tam tikri reikalavimai ir vardinių numerių išdavimo aprašas. Komisija kasdien atrenka pateiktus numerius. Ne visi pateikti prašymai yra patenkinami. Numeriai gali būti sudaryti iš ne daugiau kaip šešių simbolių, tarp kurių turi būti bent vienas skaičius. Taip pat numeriai negali sutapti su vulgarizmais ar žargonais. Šiuolaikiniame geopolitiniame kontekste itin atsižvelgiame į karinius objektus, rusiškus ženklinimus ar sovietinius atributus. Reikalavimų yra daug ir prašymai, kurie jų neatitinka, yra atmetami.
– Ar galima teigti, kad lietuviai yra pasirengę už vardinius numerius mokėti daug ir išnaudoja juos įvairiausiais būdais?
– Taip, tikrai galime sakyti, kad lietuviai yra originalūs. Tie, kurie nori ir gali sau tai leisti, perka, bando išsiskirti ar parodyti kokią nors savo savybę. Tai yra populiaru ir vis populiarėja.
Visas pokalbis – „Žinių radijo“ reportaže:
(be temos)
(be temos)
(be temos)