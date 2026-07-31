Atostogos baigėsi greičiau nei tikėtasi: liepą NT pirkėjai grįžo į rinką

„Liepos rezultatai parodė, kad pirkėjų atostogos NT rinkoje buvo trumpos. Išaugus vidutinės klasės būsto kainoms, pirkėjų srautai persiskirstė – dalis gyventojų atsigręžė į ekonominį segmentą, kurio pasiūla liepą kaip tik pasipildė. Pasiūlos lygis šalyje išlieka aukštas, todėl pirkėjai šiuo metu turi plačias pasirinkimo galimybes, nors naujų projektų kainos ir toliau palaiko nuoseklią augimo kryptį“, – teigė „Citus“ NT analitikė Ugnė Žiogelė.
Vilnius: prieinamesnio būsto paklausa ir brangstanti vidutinė klasė
Po birželį fiksuoto įprasto atostogų sąstingio, kai sandorių skaičius buvo nukritęs apie 100 vienetų, rinka sparčiai atsigauna. Jei ši tendencija išliks, rugpjūtį Vilniuje vėl galima tikėtis daugiau nei 500 pardavimų.
„Stebime išaugusius ekonominės klasės pardavimus. Jie sudarė net 67 proc. visų liepos pardavimų. Prie to prisidėjo per paskutinius kelis mėnesius smarkiai pasipildžiusi pasiūla. Vidutinės klasės sandoriai atvirkščiai – susitraukė. Jei sausio-gegužės mėnesiais vidutinės klasės pardavimų dalis sudarė apie 39 proc., tai birželį tik 30 proc., o liepą –vos 27 proc. Toks pokytis tikėtina įvyko dėl šios klasės kainų augimo. Lyginant su praėjusių metų liepa, vidutinės klasės būstas brango net 13,7 proc., o ekonominė klasė kilo 9,7 proc.“, – pasakojo U. Žiogelė.
Bendras sandėlis sostinėje išlieka kaip niekad didelis – 6 502 būstų. Liepą rinką papildė 407 nauji būstai, iš jų daugiau nei pusė – ekonominės klasės.
Vidutinė kvadratinio metro kaina Vilniuje per mėnesį ūgtelėjo 1,7 proc. ir pasiekė 4 125 Eur/kv. m. Šį šuolį daugiausia lėmė nauji projektai, kurių vidutinis įkainis siekė 4 364 Eur/kv. m. Taip pat kainos kilo ir daliai (5 proc.) jau pasiūloje esančių būstų.
Kaune – 28 proc. augimas, Klaipėdoje – rami vasara
Kaune liepos mėnuo buvo itin rezultatyvus. Čia sudaryti 104 sandoriai – tai net 28 proc. daugiau nei birželį ir 9 proc. daugiau nei prieš metus. Tai atitinka ilgalaikį miesto vidurkį ir rodo, kad Kauno rinka išlieka stabili. Naujų projektų liepą Kaune nebuvo pristatyta, todėl pasiūla sumažėjo 6 proc. (iki 1 382 būstų). Kvadratinio metro kaina keitėsi simboliškai – augo 0,5 proc. iki 3 441 Eur/kv. m.
Klaipėdoje išlaikytas vasarai būdingas tempas – parduoti 28 būstai, iš kurių pusė – viename projekte. Pasiūla uostamiestyje sumažėjo 2,4 proc. iki 810 būstų, o vidutinė kaina išliko stabili ir siekė 3 629 Eur/kv. m.
NT plėtros bendrovės „Citus“ valdomuose projektuose liepą pasirašytos 65 sutartys: 42 Vilniuje, 11 Kaune, 10 Druskininkuose ir 2 Nidoje.
*„Citus“ analitikai, vertindami pirminės būsto rinkos paklausą, skaičiuoja preliminarias pirkimo–pardavimo sutartis dėl butų, loftų ir kotedžų įsigijimo. Kotedžai į šį skaičių įtraukiami todėl, kad didžioji jų dalis formaliai priskiriama butams, be to, kotedžai paprastai konkuruoja dėl tų pačių pirkėjų. Iš einamojo mėnesio rezultato nėra eliminuojami rinkos preliminariųjų sutarčių nutraukimai, nes jie dažniausiai susiję su ankstesnių mėnesių pardavimais, todėl neparodo tikrojo einamojo laikotarpio paklausos. Dėl tos pačios priežasties kartais mėnesio statistika išauga, kai vienu metu į apskaitą įtraukiami pavėluotai įregistruoti sandoriai (anksčiau sudaryti susitarimai) – taip konkretaus mėnesio rezultatas laikinai padidėja. Visi duomenys yra preliminarūs ir gali būti tikslinami, tačiau ilgesniu laikotarpiu galutinės tendencijos išlieka tos pačios.
Naujausi komentarai