Atskleidė būsto kainų tendencijas: kokie vėjai NT rinkoje

Liepą–rugsėjį, palyginti su tuo pačiu laiku 2024 metais, būstas Lietuvoje pabrango 10,8 procento. Labiau jis brango tik Ispanijoje (12,8 proc.), Slovakijoje (13,4 proc.), Kroatijoje (13,8 proc.), Bulgarijoje (15,4 proc.), Portugalijoje (17.7 proc.) ir Vengrijoje (21,1 proc.) rodo penktadienį paskelbti duomenys.
Latvijoje per metus būstas pabrango 8,4 proc., Estijoje – 5,2 procento.
Per ketvirtį – trečiąjį, palyginti su antruoju – būsto kainos Lietuvoje išaugo 2,9 procento. Latvijoje – 5,2 proc., o Estijoje – smuko 0,8 procento.
Visoje ES būsto kainos per metus vidutiniškai augo 5,5 proc., per ketvirtį – 1,6 procento.
