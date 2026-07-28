 Bulgarija, Italija, Ispanija – kur investuoja Lietuvos politikai?

Bulgarija, Italija, Ispanija – kur investuoja Lietuvos politikai?

2026-07-28 10:33
ELTOS inf.

Trys Seimo nariai pernai už beveik 800 tūkst. eurų įsigijo nekilnojamojo turto (NT) Ispanijos, Italijos ir Bulgarijos kurortuose, skelbia LRT Tyrimų skyrius.

Dainius Kreivys, Artūras Zuokas, Karolis Neimantas
Dainius Kreivys, Artūras Zuokas, Karolis Neimantas / Asociatyvi magnific.com, P. Adamovič, L. Balandžio, R. Riabovo / BNS nuotr.

Brangiausias praėjusių metų NT pirkinys priklauso konservatoriui Dainiui Kreiviui, kuris su sutuoktine už 690 tūkst. eurų įsigijo butą šalia Barselonos.

Dar du politikai – „aušrietis“ Karolis Neimantas ir Seimo Audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas pirko NT Bulgarijoje ir Italijoje.

Skelbiama, kad Lietuvoje jokio NT nevaldantis K. Neimantas Bulgarijos pakrantėje įsigijo butą už 85 tūkst. eurų.

Tuo metu A. Zuokas turimą portfelį papildė pernai Sicilijoje įsigijęs dar vieną žemės sklypą Riposto senamiestyje už 18 tūkst. eurų.

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