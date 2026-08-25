Ekspertas apie NT burbulą: ar jis sprogs?

Jo teigimu, šiuo metu rinka išlieka aktyvi, tačiau būsto perkamumas yra prastėjantis.
„Manau, kad artimiausi mėnesiai bus istoriškai aktyvūs, bet prisiminkime, kad praeitų metų antrasis pusmetis buvo labai stiprus. Tas augimas turbūt bus minimalus. Gal bus mėnesių, kai mes matysim šiek tiek mažiau būsto sandorių“, – naujausių ekonominių prognozių pristatyme antradienį sakė T. Povilauskas.
„Apskritai, turbūt pagrindinė žinutė yra, kad būsto perkamumas yra prastėjantis. Mes nebeturim tokių vienkartinių veiksnių, kaip turėjom praeitų metų viduryje, antroje pusėje – pensijų fondų reformą artėjančią ar Lietuvos banko atsakingo skolinimo nuostatų keitimą, kur žmonės žino naujieną, laukia ir atitinkamai reaguoja. Ir, aišku, (...) palūkanos yra didėjančios. Mano nuomone, kitais metais mes matysim sandorių skaičiaus mažėjimą didesnį negu trimis procentais“, – pridūrė jis.
Anot ekonomisto, šiuo metu rinka yra 4 proc. didesnė nei pernai, tačiau auga tik individualių namų sandorių skaičius.
„Labai įdomus pokytis, kas vyksta pastaruoju metu, tai butų sandorių skaičius beveik nebeauga, bet turim padidėjusį individualių namų sandorių skaičių. (...) Ką girdžiu, kad butai, ypač aplink centrinę dalį, yra stipriai užbrangę, tai vėlgi žmonės ieško pigesnių alternatyvų su kotedžais, kai kalbu apie žiedines savivaldybes“, – aiškino T. Povilauskas.
Pasak jo, pastaruoju metu fiksuojamas rekordinė naujų būstų pasiūla, statybos darbų ir toliau turėtų daugėti: „Žiūrint į tai, kiek yra išduota leidimų, kiek pradėta statyti būstų, matom augimą. Statybos darbų, akivaizdu, bus daug ir tai irgi BVP padarys įtaką“.
Tuo metu kalbėdamas apie būsto kainų augimą ekonomistas tikino, jog pikas jau pasiektas.
„Kainos aiškiai rodo, kad mes turėjom augimo fazę, sandorių daugėjo, kainos šoko į viršų, bet mano nuomonė, kad mes esam pike ir tiek kalbant apie sandorius, tiek apie kainas“, – teigė T. Povilauskas.
Pasak jo, nuo rugpjūčio įsigalioję atsakingojo skolinimosi nuostatų pakeitimai gali auginti ekonominės klasės būstų pardavimus: „Bet žiūrint apie kitus metus, manau, kad ta rinka jau bus šiek tiek kitokia negu yra dabar.“
Kaip skelbė BNS, rugpjūtį įsigaliojo Lietuvos banko (LB) atnaujinti Atsakingojo skolinimo nuostatai – pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10 proc. būsto vertės, o ne 15 proc., kaip buvo iki tol.
Tuo metu imant paskolą antram ar paskesniam būstui, paliekamas 30 proc. pradinio įnašo reikalavimas, tačiau bus leidžiama skolintis ir turint 15 proc. įnašą, jei žmogus yra grąžinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos.
BNS rašė, kad Registrų centro duomenimis, šiemet šalyje įregistruota 21,5 tūkst. butų pardavimų – 2 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku (21,1 tūkst.), tačiau vien liepą, palyginus su birželiu, pardavimai menko 0,1 proc. iki 3,3 tūkst. būstų.
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