„Namučių“ kvartalo plėtros įkvėpti pokyčiai Jonučiuose – naujas vaikų darželis, verslo investicijos

Dar daugiau privalumų šeimoms
„Namučių“ projektą įgyvendinančios NT vystymo bendrovės „Formo“ atstovas Tadas Galminas džiaugiasi, kad pirmieji du projekto etapai sulaukė didžiulio susidomėjimo – visi pirmojo etapo būstai jau parduoti, šiuo metu II-ąjame etape statomuose daugiabučiuose likę vos 44 dar nerezervuotų butų.
„Matydami tokį susidomėjimą ir sparčiai augančią „Namučių“ bendruomenę, projektuojame trečiąjį etapą, kuriame planuojame pastatyti dar 5 daugiabučius ir pasiūlyti apie 170 butų“, – pasakojo T. Galminas.
Trečiajame etape, kaip ir ankstesniuosiuose, bus siūlomi įvairių dydžių būstai – nuo 31 iki 67 kv. metrų. Išliks ir visi pagrindiniai projekto privalumai: A++ energetinės klasės namai, galimybė rinktis dalinę arba pilną apdailą, patrauklios kainos bei galimybė jaunoms šeimoms pasinaudoti valstybės subsidijomis būstui regionuose įsigyti.
Dar labiau „Namučių“ patrauklumą jaunoms šeimoms padidins Jonučių II gyvenvietėje planuojamas visiškai naujas modernus vaikų darželis.
„Matome, kad Jonučiuose savo namus kuria daugybė jaunų šeimų su mažais vaikais. Vaikų darželis čia yra ne tik patogumas, bet ir būtinybė. Tai dar vienas žingsnis kuriant pilnavertę, visus bendruomenės gyvenimo poreikius tenkinančią infrastruktūrą“, – pabrėžė T. Galminas.
Verslui – vis daugiau perspektyvų
Spartus Jonučių augimas, prie kurio reikšmingai prisidėjo ir „Namučių“ kvartalo plėtra, nelieka nepastebėtas ir verslo. Šalia įvažiavimo į kvartalą jau veikia įvairūs paslaugas teikiantys verslai, prekybos centras „Šilas“. „Namučių“ kaimynystėje planuojamos ir kitų tinklų parduotuvės. Šiuo metu intensyviai vyksta prekybos parko „Stock office“ Garliavoje statybos, kuris pritrauks dar didesnius gyventojų srautus.
„Kviečiame verslininkus, planuojančius plėstis ar ieškančius naujų vietų savo verslui, atkreipti dėmesį į Jonučius, kadangi čia kuriasi jauna, aktyvi, perkamąją galią turinti bendruomenė. Todėl investicijos čia būtų tikrai perspektyvios“, – atkreipė dėmesį „Formo“ atstovas T. Galminas.
Jonučių infrastruktūrą aktyviai tobulina ir Kauno rajono savivaldybė. Čia prieš keletą metų atidarytas naujas vaikų darželis „Uosiukas“, vykdoma Jonučių progimnazijos bei lopšelio-darželio „Obelėlė“ rekonstrukcija, atnaujinamos, asfaltuojamos gyvenvietės gatvės bei šaligatviai, kuriamos naujos erdvės bendruomenės susitikimams ir laisvalaikiui.
„Namučių“ vystytojai taip pat prisideda prie bendros infrastruktūros gerinimo ir kartu su savivaldybe naujina gyvenvietės kelio jungtis, bei rūpinasi gatvių apšvietimu.
„Mes ne tik statome namus, bet ir investuojame į aplinką – įrengėme gyventojų itin pamėgtą parką, planuojame dviračių ir pėsčiųjų takus, apšvietimą. Norime, kad „Namučiai“ būtų ne tik gražus kvartalas, bet ir organiškai susijungiantis su visa Jonučių gyvenvietės ir šalia esančio Kauno infrastruktūra“, – teigė T. Galminas.
