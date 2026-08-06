Nuo „euroremonto“ iki „Japandi“: kaip pasikeitė standartinis butas per 20 metų?

Kaip pasikeitė patalpos ir technologijos
Prieš du dešimtmečius būstuose karaliavo aiškiai izoliuotos patalpos, atskira ir dažnai tamsi virtuvė bei ilgi, naudingą plotą atimantys koridoriai. Šiandien standartu tapo atvira svetainės ir virtuvės erdvė, o koridorių plotas sumažintas iki funkcionalaus minimumo. Kad patalpos nesukeltų ankštumo jausmo, architektūriniuose sprendimuose pasitelkiami dideli panoraminiai langai nuo grindų iki lubų, erdvūs balkonai bei terasos.
Nemažą postūmį būsto pokyčiams davė ir inžinerinės technologijos. Jeigu prieš 20 metų vėdinimas rėmėsi langų atidarymu, o patalpas šildė klasikiniai radiatoriai, šiandien A++ energinio naudingumo klasės būstai gali pasigirti rekuperacija ir grindiniu šildymu.
Dauguma gyvenome C ar D energinio naudingumo klasės būstuose ir žiemos metu stori radiatorių vamzdžiai kaitindavo iki raudonumo, o sąskaitos už šildymą būdavo neprognozuojamos. Dabar sandarumas ir izoliacija leidžia išlaikyti šilumą su minimaliomis sąnaudomis, o ant daugiabučių stogų vis dažniau įrengiamos saulės elektrinės. Tokie šiuolaikiniai sprendimai leidžia drastiškai sumažinti sąskaitas už šildymą ir turėti malonesnį mikroklimatą.
Pirkėjų posūkis – renkasi vis mažesnius būstus
Bendrovės „Citus“ NT analitikė Ugnė Žiogelė atkreipia dėmesį, kad didžiausias pastarųjų metų lūžis rinkoje susijęs su pirkėjų mąstysenos pokyčiais: didesnis būstas nebūtinai yra labiau vertinamas ir to priežastys ne tik ekonominės.
„Šiuo metu populiariausias pasirinkimas Lietuvoje yra maksimaliai efektyviai optimizuota kvadratūra. Vystytojai tai puikiai supranta, todėl naujos statybos būstų plotai, lyginant su senesne statyba, yra sumažėję maždaug 10–15 kvadratinių metrų. Jei seniau dviejų kambarių butas siekdavo 55 kvadratus, šiandien gali būti 40 ar 30 kvadratų, tačiau jame bus visos tos pačios funkcijos“, – pastebėjo U. Žiogelė.
Šį kvadratūros susitraukimą diktuoja paprasta matematika bei bankų skolinimo ribos. Kvadratinio metro kaina pirminėje Vilniaus rinkoje šiandien siekia apie 4 000 eurų, tad senojo standarto (55 kv. m) dviejų kambarių buto kaina šokteli iki 220 tūkst. eurų ir daugeliui tampa nebeįperkama. Sumažinę plotą iki 40 kvadratinių metrų, vystytojai galutinę būsto kainą sumažina maždaug 50–60 tūkst. eurų. Toks 31–45 kvadratinių metrų dviejų kambarių būstas šiandien yra absoliutus rinkos lyderis.
Tiek vystytojai, tiek architektai prisitaikė prie tokios realybės. Jei senos statybos butuose būdavo didžiuliai, nefunkcionalūs koridoriai, atskiros virtuvės ir tamsieji kambariukai, tai šiandien kiekvienas kvadratinis centimetras yra įdarbintas: svetainė sujungta su virtuve (nebereikia papildomų sienų ir praėjimų), sujungti sanitariniai mazgai, sumažintas ir tik miegui skirtas miegamasis.
Lietuvoje, kaip ir visoje Vakarų Europoje, sparčiai daugėja vadinamųjų „vieno asmens ūkių“. Žmonės vėliau kuria šeimas, vėliau susilaukia vaikų arba renkasi gyventi vieni. Vienam dirbančiam žmogui tiesiog nereikia 60 m² buto – jam kur kas patogiau turėti kompaktišką, lengvai prižiūrimą erdvę arti miesto centro. Tokio buto išlaikymas yra pigesnis ir tvaresnis.
Estetikos evoliucija: praktiškas minimalizmas pakeitė „euroremontą“
Būstų pokyčiai palietė ir pačią estetiką. Tuo metu itin populiarų „euroremontą“ su gipso kartono konstrukcijomis, riestomis arkomis ir žaliomis bei purpurinėmis sienų spalvomis šiandien pakeitė skandinaviškas minimalizmas bei „Japandi“ stilius. Ieškoma laikui nepavaldžių sprendimų, kurie ne tik būtų ilgalaikiai, bet ir būtų universalūs – tiktų daugumos skoniui ir todėl būtų kiek įmanoma likvidūs.
Siekiant racionaliai panaudoti kiekvieną centimetrą, baldai projektuojami iki pat lubų, dažnai užsakomi individualiai, naudojamos natūralios tekstūros, o tradicines dušo kabinas pakeitė itin funkcionalūs įeinami dušai, kurie reikalauja mažiau priežiūros.
Atsižvelgiant į visą dešimtmečių raidą tampa aišku, kad šiandieninis būstas suprojektuotas daug praktiškiau. Pasikeitusios galimybės ir rinkos sąlygos suformavo standartą, kuriame prioritetas teikiamas ne tiesiog didesnei erdvei, bet patogumui ir funkciškai išplanuotam būstui.
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