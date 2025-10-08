Registrų centras: NT sandorių rinkoje – permainos

Vien rugsėjį įregistruota beveik 11 tūkst. NT sandorių – 6,6 proc. daugiau nei prieš metus (10,3 tūkst.) ir 5 proc. mažiau nei rugpjūtį (11,6 tūkst.), penktadienį skelbia Registrų centras (RC).
„Rugsėjis NT sandorių rinkoje buvo pakankamai derlingas – viršyta simbolinė 10 tūkst. įregistruotų sandorių riba. Nors šiek tiek atsilikta nuo liepą ir rugpjūtį fiksuotų rezultatų, tačiau aktyvumas vis dar išlieka pakankamai aukštas“, – pranešime sakė RC duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
„Apskritai NT rinka praėjusius tris šių metų ketvirčius yra penktadaliu aktyvesnė nei praėjusiais metais“, – pridūrė jis.
Šiemet visoje šalyje įregistruota 27,4 tūkst. butų pardavimų – 26,5 proc. daugiau nei prieš metus, o vien rugsėjį – 3,1 tūkst. – 16,8 proc. daugiau nei prieš metus ir 2 proc. mažiau nei rugpjūtį.
Vilniuje šiemet įregistruota 9,6 tūkst. butų pardavimų (35,5 proc. daugiau nei pernai), Kaune – 3,7 tūkst. (16,4 proc. daugiau), Klaipėdoje – 2,3 tūkst. (18,8 proc. daugiau).
Be to, per tris šių metų ketvirčius parduota 9,5 tūkst. individualių gyvenamųjų namų – 19,3 proc. daugiau nei pernai, o rugsėjį – 1,1 tūkst. – atitinkamai 14,2 proc. daugiau ir 9,1 proc. mažiau.
Tuo metu per devynis mėnesius parduota 45,3 tūkst. žemės sklypų – 15,1 proc. daugiau nei pernai, o per rugsėjį – 5 tūkst. – atitinkamai 1,8 proc. ir 7,3 proc. mažiau.
