Siūloma plėsti notaro mokesčio lengvatas jaunoms šeimoms

Kaip trečiadienį pranešė ministerija, siūlymas pateiktas institucijoms derinti.
„Mūsų tikslas – stiprinti regioninę politiką ir didinti būsto prieinamumą jaunoms šeimoms visoje Lietuvoje. Mažindami notarinius kaštus ir derindami finansines paskatas, siekiame, kad valstybės pagalba būtų ne tik deklaratyvi, bet ir praktiškai pasiekiama“, – išplatintame pranešime teigė ministrė Rita Tamašunienė.
Anot ministerijos, vienas svarbiausių siūlomų pakeitimų – būsto vertės ribos, iki kurių jaunos šeimos būtų atleidžiamos nuo notaro atlyginimo už hipotekos sandorio tvirtinimą.
Ribos būtų padidinamos nuo 87 tūkst. iki 120 tūkst. eurų, tai reiškia, kad notarų atlyginimo lengvata būtų taikoma platesniam šeimų ratui, įsigyjančiam pirmąjį būstą.
Taip pat numatyta, kad tvirtinant hipotekos sutartį pagal refinansavimo sutartį, kai įkeičiamas šeimos turtas arba vienintelis asmens būstas, atleidimo nuo notaro atlyginimo dydis būtų didinamas nuo 30 iki 50 procentų, tačiau negalėtų būti mažesnis nei 54 eurai. Ši nuostata būtų taikoma kreditams, skirtiems asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms.
Teisingumo ministerija pabrėžia, kad šie pakeitimai taip pat prisidės prie nuoseklesnio teisinio reguliavimo. Šiuo metu Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme jau numatyta, kad valstybės parama taikoma būstams iki 120 tūkst. eurų vertės, tačiau notarų atlyginimo lengvata buvo siejama su žemesne – 87 tūkst. eurų riba.
Suvienodinus šias vertes, aiškiai apibrėžiamas tas pats pirmojo būsto vertės intervalas, kuriam taikomos ir finansinės paskatos, ir notarų atlyginimo lengvatos. Tai didina teisinio reguliavimo aiškumą, skaidrumą ir užtikrina, kad parama pasiektų daugiau jaunų šeimų, planuojančių kurtis tiek regionuose, tiek didesniuose miestuose.
Jauna šeima laikomi abu sutuoktiniai, taip pat registruotą partnerystę sudariusi pora arba vienas ar kelis vaikus auginantis tėvas ar mama, kurių amžius – iki 36 metų.
