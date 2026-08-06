Viename paklausiausių kvartalų „Naujasis Skansenas“ pradedami paskutinio namo butų pardavimai

Be to, nekilnojamojo turto rinkos duomenų platformos „Citify“ duomenimis, „Naujasis Skansenas“ šiemet pateko tarp dešimties geriausiai parduodamų Vilniaus vidutinės ir prestižinės klasės būsto projektų – nuo metų pradžios kvartale buvo parduotas 81 butas. Paskutinis namas „Pašvaistė“ iškils Linkmenų g. 13, kur baigiama formuoti paskutinioji „Naujojo Skanseno“ dalis – ją sudaro 7 gyvenamieji namai, kurių statybas planuojama baigti 2027 m. rudenį.
„YIT Lietuva“ vadovo Kęstučio Vanago teigimu, paskutinio namo pardavimai prasideda tada, kai didžioji kvartalo dalis jau įrengta, o jo paklausą galima vertinti pagal realius pardavimus ir grįžtančius pirkėjus.
„Paskutinį namą pristatome jau susiformavusiame kvartale – su įrengtais kiemais, įvairiomis paslaugomis, susiformavusia kaimynyste ir aiškiai matomu gyvenimo ritmu. „Naujasis Skansenas“ šiemet yra perkamiausias mūsų gyvenamasis projektas, o dalis klientų, įsigijusių būstus ankstesniuose etapuose, grįžta rinktis butų naujuose namuose. Mums tai vienas aiškiausių pasitikėjimo ženklų“, – sakė K. Vanagas.
Pasak jo, būstai šiame kvartale perkami ir gyvenimui, ir investicijai. Pirkėjams svarbi ne vien lokacija ar projekto brandumas, bet ir aptarnavimo patirtis: klientai lydimi nuo pirmo kontakto, o po sandorio klausimus padeda spręsti klientų aptarnavimo koordinatoriai ir garantinė tarnyba.
Projektas vystomas sparčiai besikeičiančioje Šnipiškių dalyje – tarp Linkmenų ir Žalgirio gatvių, greta sostinės centro ir pagrindinės Vilniaus verslo zonos. Pirmuosiuose pastatų aukštuose jau įsikūrė verslai, parduotuvėlės, grožio salonai, medicinos įstaigos ir kitos kasdienės paslaugos, o aplink kvartalą pasiekiami parkai, žaliosios erdvės, dviračių takai, kavinės ir prekybos centrai.
Paskutinis kvartalo akcentas
Naujausiame ir paskutiniame projekto name „Pašvaistė“ suplanuotas 31 butas ir 5 komercinės patalpos. Šešių aukštų name pirkėjams siūlomi 2–4 kambarių, 40–94 kv. m ploto butai su daline apdaila. Pirmuosiuose aukštuose įrengiamos 51–123 kv. m ploto komercinės patalpos.
„Pašvaistė“ statoma kartu su „Ryto“ ir „Poliario“ namais, kuriuos taip pat planuojama užbaigti 2027 m. rudenį. Šiems trims namams numatyta bendra 84 vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Ankstesniuose keturiuose Linkmenų g. 13 namuose visi butai buvo parduoti dar iki statybų pabaigos, o šiuo metu statomuose „Ryto“ ir „Poliario“ namuose likę 13 butų bei 9 komercinės patalpos.
Namas atitiks A+ energinio efektyvumo klasę. Butuose bus įrengtas grindinis šildymas, vėdinimo sistema su rekuperatoriais ir dideli langai. Vidiniai kvartalo kiemai projektuojami be automobilių. Juose numatomos atskiros poilsio zonos, vaikų žaidimų aikštelė, apželdinimas ir lauko apšvietimas, kuriam skirtas ypatingas dėmesys.
Kodėl „Naujojo Skanseno“ namai nėra vienodi
„Naujojo Skanseno“ architektūrinę koncepciją kūrė architektų biuras „Processoffice“. Projekto vadovo, architekto Vytauto Biekšos teigimu, kvartalo idėja sukurta analizuojant konkrečią teritoriją ir platesnį Vilniaus charakterį – skirtingų laikotarpių pastatus, nevienodą užstatymą, spalvas, kiemus, balkonų ir fasadų detales.
„Mums buvo svarbu suprasti, kas yra Šnipiškės ir kokia yra šios miesto dalies atmintis. Vilniuje daug charakterio kuria nevienodumas – senesnis pastatas šalia naujo, skirtingi aukščiai, spalvos, netikėti kampai, langinės, balkonai, kiemai. Tai perkėlėme ir į „Naująjį Skanseną“: kiekvienas namas turi savo veidą – spalvą, balkonų detales, įėjimus, atpažįstamus kampus. Didesniame kvartale tokia identifikacija svarbi, nes žmogui leidžia atpažinti savo namą“, – sakė V. Biekša.
Gatvės pusėje balkonai formuoja miesto veidą, o vidinėje kvartalo dalyje jų detalės kuria labiau namų aplinkai būdingą charakterį. Individualumo principas tęsiamas ir smulkesnėse detalėse – įėjimų į laiptines sprendimuose, pagrindinių durų rankenose, bendrųjų erdvių elementuose, derinamuose prie konkretaus namo stilistikos.
Projekto namų fasado plokštės gaminamos iš pigmentuoto betono, taip siekiant užtikrinti jų kokybę, spalvos vientisumą ir ilgaamžiškumą. Toks sprendimas padeda išlaikyti architektūrinį sumanymą per medžiagų ir gamybos kokybę: skirtingi namų charakteriai išlieka saviti, o visas kvartalas – vientisas.
Apie „YIT Lietuva“
Tvarios miestų plėtros ir statybų bendrovė „YIT Lietuva“ šiemet Lietuvoje švenčia 60 metų veiklos jubiliejų ir priklauso vienam didžiausių rytų Europoje statybos paslaugų koncernui „YIT Corporation“.
„YIT Lietuva“ stato namus geram gyvenimui, erdves, kuriose gali atsiskleisti ir klestėti žmonės bei verslai, kuria infrastruktūrą, kuri užtikrina pagrindines visuomenės funkcijas.
YIT grupė veikia septyniose šalyse, kuriose dirba beveik 4100 profesionalų. 2025 m. pajamos siekė 1,8 mlrd. EUR. „YIT Corporation“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq Helsinki Oy“. www.yitgroup.com
YIT. Kuriantys ateičiai.
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