VMI: gyventojai laiku deklaravo apie 12 mln. eurų NT mokesčio

Skelbiama, kad didžiausios gyventojų deklaruotos sumos fiksuotos Palangoje (33 tūkst. eurų), Kaune (32 tūkst. eurų), taip pat Vilniuje ir Neringos savivaldybėje (po 27 tūkst. eurų).
Daugiausia NT mokesčio deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje – čia 9 tūkst. gyventojų nurodė 4,9 mln. eurų.
Kaune deklaracijas pateikė 1,4 tūkst. asmenų ir bendra NT mokesčio suma siekė 796 tūkst. eurų, Klaipėdoje 1,1 tūkst. mokesčių mokėtojų deklaravo 440 tūkst. eurų, Neringoje 0,5 tūkst. gyventojų – 388 tūkst. eurų, o Vilniaus rajone 0,7 tūkst. gyventojų – 246 tūkst. eurų.
VMI duomenimis, už 2025 metus 42,7 tūkst. gyventojų turėjo deklaruoti apie 19 mln. eurų NT mokesčio. Tuo metu už 2024 metus NT mokesčio deklaracijas pateikė 37,7 tūkst. gyventojų, kurie deklaravo 14,9 mln. eurų NT mokesčio.
VMI ragina gyventojus, kurie laiku nepateikė deklaracijų ir nesumokėjo mokesčio, tą padaryti kaip įmanoma greičiau.
