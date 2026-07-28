„Gerieji valdžios žmonės turi daug gerų idėjų: padidinti vaiko pinigus, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas, dar šen bei ten padalinti, –rašė finansų ekspertas N. Mačiulis. – Bet pasakius A reikia pasakyti ir B – iš kur „babkės“?“
Pasak „Swedbank“ vyriausiojo ekonomisto dr. N. Mačiulio, tai, kad „Sodros“ biudžetas turi perteklių, nereiškia, kad visas valdžios sektorius turi nepanaudotų pinigų. Priešingai – Lietuvos valdžios sektorius einamiesiems poreikiams šiemet skolinsis rekordinę sumą, beveik 7 milijardus eurų (ir dar beveik 4 milijardus ankstesnių skolų grąžinimui), savo nuomonę išsakė ekonomistas.
„2022 metais valstybės skolos aptarnavimui (palūkanų mokėjimui) reikėjo 232 milijonų eurų. Šiemet – jau 1,1 milijardo (daugiau nei skiriama visos kultūros finansavimui ir beveik dvigubai daugiau nei palūkanoms reikėjo atseikėti po 2009-ųjų krizės). Valstybės kontrolės vertinimu, po poros metų vien palūkanų mokėjimui jau reikės beveik 2 milijardų eurų.
Kiekvienos atsakingos vyriausybės darbas šiuo metu turėtų būti ne pasiūlyti kur dar išleisti pinigų, o sugalvoti, kur apkarpyti išsikerojusias valdžios sektoriaus išlaidas, kaip optimizuoti valstybinių institucijų tinklą, kur sutaupyti bei padidinti efektyvumą ir skaidrumą pasitelkiant dirbtinio intelekto sprendimus.
Pinigus išleisti labai lengva, mano 12-metė dukra gali pamokyti. Uždirbti ir atsakingai naudoti – daug sunkiau“, – feisbuke savo įžvalgomis pasidalijo N. Mačiulis.
(be temos)