Pasitikrinkite sąskaitas: turintiems žemės jau perveda pinigus

NMA pateikia paaiškinimus į dažniausiai kylančius klausimus apie bazinės tiesioginės išmokos išankstinių avansų mokėjimo tvarką.
Avansinės išmokos mokamos etapais
NMA šias avansines išmokas pradėjo mokėti net dviem mėnesiais anksčiau nei įprastai, tai yra nuo rugpjūčio 17 d. Jau pirmosiomis dienomis išmokėta net74 mln. Eur. beveik 64 tūkst. klientų. Mokėjimai bus tęsiami.
Avansinės išmokos yra mokamos pareiškėjams, kurių paraiškos jau yra patikrintos ir atitinka visus paramos reikalavimus.
Mokėjimai, kaip visada, vykdomi etapais – reguliariai sudarant naujus reikalavimus atitinkančių pareiškėjų sąrašus. Pareiškėjai, pašalinę nustatytus neatitikimus ar pateikę trūkstamą informaciją, bus įtraukti į artimiausią avansų mokėjimo etapą.
Galimas tik 1 avansinis mokėjimas
Pagal EK reglamentų nuostatas avansas gali būti mokamas vieną kartą – taigi, išmokėjus bazinės išmokos pagrindinės dalies avansines išmokas už laukus, atitinkančius reikalavimus, likusi dalis už laukus, tinkamus paramai gauti, atlikus visus patikrinimus būtų išmokama nuo gruodžio 1d., pradėjus mokėti galutines išmokas.
Atitiktis šienavimo reikalavimui
Jei deklaruojama ganykla pieva, avansas gali būti mokamas tik įvykdžius šienavimo, ganymo reikalavimą (terminas – ne vėliau kaip rugsėjo 1 d.).
Atitiktis paramos skyrimo reikalavimams turi būti tikrinama einamaisiais metais, Automatinės laukų nuolatinio stebėjimo sistemos (ALNSIS) algoritmai stebėti laukus pradeda nuo gegužės mėnesio, todėl remtis ankstesniais istoriniais duomenimis – negalima.
Nepriklausomai nuo to, ar laukas buvo nuganytas ar nušienautas, ALNSIS algoritmas reikalavimo įgyvendinimo stebėseną atlieka ir rezultatą nustato vienodai.
Stebėsenos sistema ir rezultatų atnaujinimas kas 10 dienų
Laukų stebėsena naudojantis ALNSIS vykdoma nuo 2026 m. gegužės mėnesio.
Kadangi palydoviniams duomenims apdoroti reikia laiko, NMA informaciniame portale paprastai rodomi prieš maždaug 10 dienų užfiksuoti duomenys.
ALNSIS duomenys rodomi NMA informaciniame portale:
rugpjūčio 17 d. pateikti rugpjūčio 10 d. algoritmo duomenys;
rugpjūčio 31 d. pateikti rugpjūčio 20 d. algoritmo duomenys.
Lauko oranžinės spalvos reikšmė
Nuo rugpjūčio 17 d. dalis laukų pažymėti oranžine spalva – tai reiškia, kad įsipareigojimas dar nėra įvykdytas ir artėja termino pabaiga. Tai prevencinė priemonė, padedanti ūkininkams ištaisyti klaidas, susitvarkyti ir išvengti paramos išmokų sumažinimo.
Pateikus nuotraukas avansinės išmokos pasieks greičiau
Atkreipiame dėmesį, jog stebimo lauko rezultatas, gavus naujus algoritmo rezultatus ar NMA atlikus papildomus duomenų sutikrinimus, gali kisti.
Todėl, jeigu pareiškėjai reikalavimą dėl šienavimo yra įvykdę jau dabar, bet NMA Informaciniame portale matomi duomenys neatitinka faktinės laukų būklės, jie gali per mobiliąją programą „NMA agro“ atsiųsti nuotraukas.To reikia, siekiant išmokas gauti anksčiau.
Algoritmo patikimumas aukštas, tačiau, tačiau kintančios gamtinės sąlygos gali turėti įtakos algoritmų duomenų rezultatui.
NMA vien pagal algoritmų stebėsenos rezultatus sprendimų dėl finansinių nuoskaitų taikymo nepriima – yra atliekami papildomi sutikrinimai. Vienas iš būdų – per mobiliąją programą „NMA agro“ pateikta lauko nuotrauka – ji leidžia daug greičiau atlikti papildomą patikrinimą ir išmokėti priklausančias išmokas.
Nepateikus nuotraukų,NMA,pasibaigus reikalavimų įvykdymo terminui, iki rugsėjo mėnesio pabaigos atliks papildomus sutikrinimus ir priims sprendimus remdamasi savo turimais duomenimis.
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