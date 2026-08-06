2,5 tūkst. elektromobilių – vien per liepą

Anot agentūros, pastarąjį mėnesį šalyje įregistruota 2,5 tūkst. keleivinių lengvųjų elektromobilių, iš jų 1 071 – grynasis elektromobilis ir 1 450 – įkraunamų hibridinių automobilių. Tai 59,1 proc. daugiau nei tą patį mėnesį prieš metus, kai buvo įregistruota 1,5 tūkst. tokių elektromobilių. Per liepą taip pat įregistruoti 36 krovininiai lengvieji elektromobiliai.
Rugpjūčio 1 dienos duomenimis, Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 57,1 tūkst. keleivinių lengvųjų automobilių, iš jų 29 035 buvo grynieji elektromobiliai, 28 123 – įkraunami hibridai.
Taip pat registre yra 1 156 krovininiai lengvieji elektromobiliai, iš jų 1 102 – grynieji elektromobiliai ir 54 – įkraunami hibridai.
Prieš metus registre iš viso buvo 37,2 tūkst. lengvųjų elektrinių automobilių.
Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia 3,03 proc., o grynųjų elektromobilių – 1,54 proc.
Krovininių lengvųjų transporto priemonių parke elektriniai automobiliai sudaro 1,36 proc. Tuo metu hibridinės transporto priemonės sudaro 7 proc. viso keleivinių lengvųjų automobilių parko, benzininės – 22,2 proc., o dyzelinės – 62,2 proc. viso parko.
Naujausi komentarai