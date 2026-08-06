 2,5 tūkst. elektromobilių – vien per liepą

2,5 tūkst. elektromobilių – vien per liepą

2026-08-06 16:35
ELTOS inf.

Per šių metų liepą Lietuvoje įregistruoti 2 557 lengvieji elektriniai automobiliai – 56,1 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58,3 tūkst., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

<span>2,5 tūkst. elektromobilių – vien per liepą </span>
2,5 tūkst. elektromobilių – vien per liepą / E. Jaksibogaitės / ELTOS nuotr.

Anot agentūros, pastarąjį mėnesį šalyje įregistruota 2,5 tūkst. keleivinių lengvųjų elektromobilių, iš jų 1 071 – grynasis elektromobilis ir 1 450 – įkraunamų hibridinių automobilių. Tai 59,1 proc. daugiau nei tą patį mėnesį prieš metus, kai buvo įregistruota 1,5 tūkst. tokių elektromobilių. Per liepą taip pat įregistruoti 36 krovininiai lengvieji elektromobiliai.

Rugpjūčio 1 dienos duomenimis, Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 57,1 tūkst. keleivinių lengvųjų automobilių, iš jų 29 035 buvo grynieji elektromobiliai, 28 123 – įkraunami hibridai.

Taip pat registre yra 1 156 krovininiai lengvieji elektromobiliai, iš jų 1 102 – grynieji elektromobiliai ir 54 – įkraunami hibridai.

Prieš metus registre iš viso buvo 37,2 tūkst. lengvųjų elektrinių automobilių.

Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia 3,03 proc., o grynųjų elektromobilių – 1,54 proc.

Krovininių lengvųjų transporto priemonių parke elektriniai automobiliai sudaro 1,36 proc. Tuo metu hibridinės transporto priemonės sudaro 7 proc. viso keleivinių lengvųjų automobilių parko, benzininės – 22,2 proc., o dyzelinės – 62,2 proc. viso parko.

Šiame straipsnyje:
LEA
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