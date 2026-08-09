Atlekia pikapas? Neužkirskite kelio

Skelbiama, kad daugiausiai gyvybių per 2021–2024 m. nusinešė avarijos, kuriose vienas dalyvių buvo sunkusis pikapas „RAM 3500“.
Į pirmą nelaimių kaltininkų penketą taip pat pateko pikapai „Chevrolet Silverado 3500“ ir „RAM 1500 Classic“ bei sportiniai monstrai „Dodge Charger HEMI“ ir „Dodge Charger“.
Aukštas pozicijas niūriame sąraše užėmė „Chevrolet Silverado 3500“, „Ford F-150 SuperCrew“, „GMC Sierra 2500“. Taip pat dažnokai žuvo vairuotojai, sėdėję prie sportinių „Chevrolet Camaro“ ir „Chevrolet Corvette“ vairo.
Kita vertus, didelė rizika skaudžiai nukentėti per eismo įvykius ir kompaktinių automobilių bei mažųjų SUV ekipažams, pirmiausia – „Kia Rio“, „Nissan Versa“, „Hyundai Venue“ ar „Hyundai Kona“.
Mažiausią tikimybę atsisveikinti su šiuo pasauliu, jeigu kelyje įvyktų techninis incidentas, turi vairuojantys „Audi Q7“, „BMW X7“, „Chevrolet Tahoe“, „Mercedes-Benz GLB-Class“, „Mercedes-Benz GLE-Class“, „Toyota Tundra CrewMax“.
„Automobilio dydis ir galia – reikšmingi rodikliai, kaip ir transporto priemonės saugumas ar sistemos, padedančios užbėgti už akių galimam eismo įvykiui. Vis dėlto svarbiausias faktorius – vairuotojas ir jo važiavimo stilius“, – teigė Greitkelių saugumo ir draudimo instituto prezidentas Davidas Harkey.
Instituto ekspertai pateikė iškalbingą pavyzdį, kokiais tempais vystosi automobilių saugumo technologijos. Buvo surengta dviejų visureigių „Chevrolet Blazer“, pagamintų 1996-aisiais ir 2026-aisiais, kaktomuša. Manekenas, sėdėjęs naujausiame automobilyje, pažeistas minimaliai, o senesnio „vairuotojui“ susidūrimas buvo fatališkas.
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