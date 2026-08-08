Aukštaitijos trasa sėkmingesnė svečiams

Estas vijosi tautietį
Anykščių rajone, Mickūnuose, įvyko pasaulio keturračių motociklų čempionato aštunto etapo ir motociklų su priekabomis dešimto etapo varžybos.
Abu keturračių finalo važiavimus laimėjęs K. Saaras šį sezoną yra surinkęs iš viso 371 tašką, tad, nepaisant paskutinio – devinto – etapo baigties, jau džiaugiasi planetos čempiono titulu.
„Labai norėjau laimėti – ne vien šį etapą, bet ir principinę akistatą su Karlu (antrą vietą Mickūnuose užėmusiu kitu Estijos motociklininku Karlu Robinu Rillo – aut. past.). Jis puikiai startavo, pirmavo, buvo sunku jį vytis, reikėjo rizikuoti. Kai susiklostė palanki proga aplenkti, dideliu greičiu šoviau į priekį“, – po varžybų kalbėjo K. Saaras.
Septintą vietą užėmė Laurynas Mikalauskas (pirmas važiavimas – šešta vieta, antras – vienuolikta), 18-as buvo Gediminas Volkavičius, 19-as – Giedrius Ničinovas.
Bendros pasaulio čempionato įskaitos lyderis K. Saaras antroje pozicijoje esantį britą Marką Mclernoną lenkia 68 taškais (už laimėtą etapą galima pelnyti daugiausia 50 tšk.). Trečioje vietoje – italas Patrickas Turrini (272 tšk.). Septintas – latvis Karlis Neija (180 tšk.).
L. Mikalauskas – 15-as (103 tšk.), G. Ničinovas – 40-as (10 tšk.), G. Volkavičius – 41-as (taip pat 10 tšk.).
Devintas etapas numatytas rugsėjo 12–13 d. Nyderlanduose.
Varžėsi brolių ekipažai
Motociklų su priekabomis varžybose sąlygas diktavo irgi sezono lyderiai – belgas Marvinas Vanluchene’as ir olandas Benvanas den Bogaartas.
Antrą vietą Mickūnuose užėmė Julianas Veldmanas (Nyderlandai) ir Rodolphe’as Lebretonas (Prancūzija), trečią – broliai Timas ir Semas Leferinkai (Nyderlandai).
Penkti liko broliai prancūzai Killianas ir Evanas Prunier’ai, šeštą vietą užėmė broliai latviai Danielis ir Bruno Lielbardžiai.
Dvyliktas – prancūzo Gregory Raymond’o ir lietuvės Viktorijos Vareikaitės ekipažas, keturiolikti – lietuvis Jonas Pirtinas ir latvis Lotaras Aleksejevas.
17-oje vietoje – Žygimantas Pirtinas ir Martynas Žaliauskas, 20-oje – Renatas Jankauskas ir Arvydas Davidonis, 26-oje – Irmantas Šeputis ir Remigijus Namikis.
„Pasaulio čempionatas man ne vien rezultatai. Tai milžiniška patirtis, emocijos ir galimybė augti, – sakė V. Vareikaitė. – Džiugu, kad Lietuvoje daugėja sirgalių, kurie domisi domisi šiomis varžybomis, palaiko mus ir kitus mūsų šalies lenktynininkus.“
Pabaigtuvės – Prancūzijoje
Po dešimties etapų M. Vanluchene’as ir B. den Bogaartas turi 482 tšk. Toliau rikiuojasi K. ir E. Prunier’ai (418 tšk.) ir vokiečiai Timas Pruemmeris ir Patrickas Schneideris (401 tšk.).
D. ir B. Lielbardžiai – šešti (239 tšk.). G. Raymond’as ir V. Vareikaitė – 22-oje vietoje (36 tšk.), J. Pirtinas ir L. Aleksejevas – 23-ioje (36 tšk.), Ž. Pirtinas ir M. Žaliauskas – 44-oje (9 tšk.), R. Jankauskas ir A. Davidonis – 52-oje (3 tšk.).
Vienuoliktas pasaulio čempionato etapas – rugsėjo 12–13 d. Nyderlanduose (kartu su keturračiais), dvyliktas – 19–20 d. Vokietijoje.
Sezoną vainikuos Tautų taurės varžybos rugsėjo 26–27 d. Prancūzijoje.
Pernai Nyderlanduose tarp keturračių triumfavo šeimininkų komanda, antri buvo amerikiečiai, treti – estai. Motociklų su priekabomis rinktinių įskaitos čempionai – taip pat Nyderlandų atstovai, kitas prizines vietas užėmė britai ir prancūzai.
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