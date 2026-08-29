Dviračius mynė profesionalai ir vaikai

Dalyviams Vilniuje buvo skirti penki važiavimai: „Sport“, „Semi-Sport“, „Mėgėjų“, „Wellkid vaikų“ ir riedučių, paspirtukų ir riedlenčių. Patyrę dviratininkai rinkosi 100 km arba 50 km distancijas.
100 km greičiausiai nuvažiavo Pavlo Antonenko – 2 val. 13 min. 49,57 sek. Vos 0,07 sek. atsiliko žinomas automobilių sporto asas Vladas Jurkevičius, trečią vietą užėmė Edgaras Kovaliovas – 2 val. 14 min. 08,13 sek.
Šeštas buvo daugkartinis Lietuvos dviračių sporto čempionas Venantas Lašinis (2 val. 14 min. 40,52 sek.). Jėgas išbandė ir Ramūnas Navardauskas, „Tour de France“ ir „Giro d’Italia“ etapų laimėtojas (važiavo ne visą distanciją).
50 km prizininkai – Hubertas Zaleskis (1 val. 06 min. 59,22 sek.), Rapolas Urbonas (nuo nugalėtojo atsiliko 0,14 sek.), Nedas Šeduikis (1 val. 06 min. 59,49 sek.). 68-oje vietoje – Seimo narys Algirdas Sysas (1 val. 40 min. 26,82 sek.).
Tarp moterų 50 km pirmoji įveikė „Velomaratono“ čempionės titulą apgynusi Daiva Ragažinskienė (1 val. 11 min. 32,91 sek.), nors jos kelyje į pergalę netrūko dramos – paskutinius du ratus teko važiuoti su prakiurusia galine padanga.
„Sandarinimo skystis ir apsauginė padangos vidaus juosta leido saugiai užbaigti varžybas, tad šįkart įranga išgelbėjo“, – sakė D. Ragažinskienė.
Pasak čempionės, šių metų „Velomaratonas“ – vienas konkurencingiausių per visus šešis jos startus.
Antrą vietą užėmė Elžbieta Seliavaitė (1 val. 13 min. 17,25 sek.), trečią – Skaistė Mikašauskaitė (1 val. 13 min. 17,30 sek.).
„Semi-Sport“ 50 km nugalėtojas – Andrius Puodžius, vaikų (12 metų) – Viktorija Rėklaitytė ir Tauras Šukis, senjorų (60 ir 70 metų) – Ilma Lipnevičienė ir Kęstutis Stakėnas bei Aldona Jančauskienė ir Aidas Juozas Baltrušaitis.
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