Iš ekspertų – svarbūs patarimai vairuotojams

Apie tai kalbėjo saugaus eismo ekspertas Vitoldas Milius.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Policijos pareigūnai sako, kad siekiama užtikrinti automobilių saugumą, įskaitant ir didžiųjų ekranų naudojimą. Ar tam pritariate?
– Vairuotojas, vairuodamas, turi žiūrėti į kelią. Į ką jis bežiūrėtų – ar į savo telefoną, ar į arbatos puodelį, ar į tą ekraną, kurių kartais būna net trys automobiliuose, vis tiek nėra gerai. Reikia žiūrėti į kelią, prognozuoti eismo situacijas ir tinkamai reaguoti. Bet kuriuo atveju nepadeda žiūrėti į ką nors kitą.
– Kalbant apie saugumą – kur čia yra didžiausia rizika? Vairuodamas žiūri tiesiai į kelią, truputėlį žvilgtelėji į ekraną, pasižiūri į kažkokią programėlę. Kitas dalykas – įvairūs jutikliai, reguliuojantys šilumą, šildomą sėdynę ir kitus patogumus.
– Didžiausia problema turbūt yra ir laukia mūsų dar ateityje, nes dabar, jeigu vairuojame savo automobilį, kuriame yra daug ekranų, aplikacijų ar dar kažko, dažniausiai žmonės išmoksta jas – tai yra gerai. Tačiau kuo toliau, tuo labiau vis sėdame į kitą automobilį, ne į savo, o nuomojamės ar dar kažką. Norime greitai važiuoti, atsisėdame į tą automobilį ir skubame, nes jau pinigai kapsi ir reikia važiuoti. Tada mes ieškome, kur valytuvai įsijungia, nes lyja. Valytuvai, pasirodo, įsijungia ekrane ir panašiai. Mums reikia kažką atsidaryti, ir nežinome, kaip tai padaryti, kur, pavyzdžiui, avarinis. Čia, mano supratimu, yra didžiausia problema, kuri galbūt laukia mūsų ateityje, kai dauguma žmonių neturės savo automobilio.
– Ko imtis, kad vairuotojai prie vairo užsiimtų vairavimu, o ne ekranų maigymu, telefonu ar cigarečių stiprumo garų reguliavimu – kaip nutiko Vokietijoje?
– Jeigu galėčiau atsakyti, mane kalbintų kas minutę. Turbūt nėra tokio atsakymo, nes tai – labiau ne apie automobilius, ne apie automobilizmą, o apskritai apie mūsų gyvenimo būdą, psichologiją. Vairuoti darosi vis nuobodžiau, nes automobiliai labai padeda vairuotojams vairuoti. Tada vairuotojas būna tarsi apgautas – nuobodu, nėra ką veikti.
Naujausi komentarai