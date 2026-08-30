Europos gamintojų varžovas – „Tesla Semi“

Pirma pažintis – 2024-aisiais
Tai nebus pirmasis „Semi“ pasirodymas Europoje. „Tesla“ šį vilkiką jau demonstravo 2024-aisiais parodoje „IAA Transportation“, rašoma portale „Trans.INFO“.
Anuomet „Tesla Semi“ programos vadovas Danas Priestley teigė, kad bendrovė sukūrė trumpesnį prototipą, pritaikytą Europos transporto priemonių gabaritų reikalavimams ir priekabų sistemoms.
Buvo numatoma, kad tokios versijos nuvažiuojamas atstumas sieks apie 480 km, tačiau konkretaus jos pasirodymo rinkoje grafiko bendrovė nepateikė.
Nuo to laiko „Tesla“ ne kartą kalbėjo apie ketinimus pristatyti „Semi“ Europoje. Artėjant rugsėjo parodai jau skelbiami techniniai duomenys, kurie, tikėtina, susiję su Europai skirta „Standard Range“ versija.
Ką liudija skaičiai?
„Tesla“ nurodo, kad bazinės versijos nuvažiuojamas atstumas – apie 550 km, o energijos sąnaudos – 1,0 kWh/km. Vilkikas pritaikytas iki 40 t bendrosios masės transporto priemonių junginiui, o jo paties masė be krovinio – 9,1 t.
Skelbiami ir kiti techniniai duomenys: trys nepriklausomi varikliai, sumontuoti prie galinių ašių; iki 800 kW siekianti pavaros sistemos galia; MCS 3.2 įkrovimo standartas; per 30 minučių galima atkurti iki 60 proc. nuvažiuojamo atstumo; elektrinės galios atėmimo sistemos (ePTO) galia – iki 25 kW.
„Tesla“ kol kas nepatvirtino, ar Europoje bus siūloma ir didesnio nuvažiuojamo atstumo „Long Range“ versija. Būtent jos prieinamumas gali tapti vienu svarbiausių klausimų Hanoveryje. Vežėjams taip pat bus aktuali vilkiko kaina, užsakymų priėmimo tvarka, pristatymo terminai, techninės priežiūros galimybės ir didelės galios įkrovimo infrastruktūros plėtra.
„Standard Range“ kaina JAV – 260 tūkst. dolerių (apie 226 tūkst. eurų), „Long Range“ – 300 tūkst. dolerių (261 tūkst. eurų).
Palyginti: maždaug 300 tūkst. eurų kainuojantis „Mercedes-Benz eActros 600“ su 621 kWh baterijų bloku viena įkrova be sustojimo gali nuvažiuoti 560 km.
„Tesla“ sukūrė Europos reikalavimams pritaikytą vilkiką.
Švedų projektas JAV
Žinia apie „Semi“ planus Europoje pasirodė netrukus, kai Švedijos krovinių vežimo technologijų bendrovė „Einride“ paskelbė apie didelį projektą Šiaurės Amerikoje.
Rugpjūtį „Einride“ pranešė planuojanti savo veikloje naudoti 500 „Tesla Semi“ vilkikų. Bendrovės teigimu, tai būtų didžiausias iki šiol sutartas šio modelio diegimo į komercinį transporto parką projektas.
Vilkikai bus naudojami „Amazon“ ir kitų „Einride“ klientų kroviniams vežti įvairiuose Šiaurės Amerikos regionuose, įskaitant transporto koridorius Kalifornijoje, Teksase, Naujajame Džersyje, Ilinojuje ir Džordžijoje.
Pirmuosius vilkikus numatoma pradėti eksploatuoti 2026 m. rugsėjį, o visas projektas turėtų būti įgyvendintas etapais per dvejus metus. Jam įgyvendinti numatytas trečiųjų šalių finansavimas.
„Einride“ skaičiavimu, 500 „Tesla Semi“ vilkikų maždaug tris kartus padidins bendrovės eksploatuojamų elektrinių sunkvežimių parką. Šis projektas taip pat gali tapti svarbiu rodikliu vertinant, ar „Tesla“ pajėgs pereiti nuo palyginti nedidelės apimties „Semi“ eksploatavimo prie gerokai didesnio masto gamybos ir tiekimo.
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